Angelspiel mit Monstern war eine der größten Steam-Überraschungen 2023, jetzt wird ein Addon enthüllt

Auch bei eisiger Kälte erwarten euch in Dredge Schrecken in bisher unbekannter Gestalt.

Dredge, euer persönlicher Fischer-Horror-Trip in eine Welt voller nächtlicher Schrecken und... nunja.. Fisch, bekommt am 16. November seine erste richtige Erweiterung. Unter dem Titel The Pale Reach entführt euch eine neue Nebengeschichte in eisige Gewässer, wo ihr es mit Treibeis und weitaus infameren, übernatürlichen Gefahren zu tun bekommt.

Für welche Plattformen erscheint The Pale Reach?

Für alle, auf denen es auch das Hauptspiel derzeit schon gibt. Also für Nintendo Switch, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series sowie natürlich für den PC.

Wie teuer wird der DLC? Bisher kennen wir keinen Preis.

Lohnt sich Dredge überhaupt anzuschauen? Ein Blick auf die Bewertungen bei Steam zeigt das Ausmaß der ungebrochenen Begeisterung für das Spiel: 95 Prozent positiv, bei fast 17.000 Rezensionen. Aber fragt doch am besten einfach unsere Redakteurin Natalie:

16:10 Dredge ist der beste Horror seit langem!

Was bringt The Pale Reach neues zu Dredge?

Kernfeatures:

Ein neues Biom in Form eisiger Nordgewässer

Ein bis drei Stunden Spielzeit, die ihr jederzeit während eines Spieldurchganges angehen könnt

Eine neue Geschichte, die parallel zur Hauptgeschichte spielt

Drei neue Ausrüstungsgegenstände, elf neue Fisch- oder Krabbenarten

Ein neues Boot-Teil, zum Durchbrechen des Eises

Eisblöcke als Konservierungsmethode für eure gefangenen Meerestiere, damit sie länger frisch bleiben.

Acht neue Errungenschaften

1:15 Dredge enthüllt mit Trailer ersten großen DLC, der euch in die Kälte schickt

Moment! War da nicht was anderes geplant?

Ja, da habt ihr Recht. Vor einiger Zeit hatte der Steam-Hit im Fahrwasser seines Erfolgsrelease eine Roadmap enthüllt. Mit dieser kündigten die Entwickler von Black Salt Games für das vierte Quartal folgenden DLC, später The Iron Rig genannt, an:

Die ominöse Ironhaven Corporation landet in der Gegend an. Der Konzern will mit einer Bohrunternehmung die Gegend wieder wirtschaftlich auf Vordermann bringen und braucht eure Hilfe. Doch verbirgt euer Auftraggeber nicht doch ein ganz anderes, zwielichtiges Ziel hinter seinem edlen Ansinnen?

Diese Expansion wird weiterhin erscheinen, aber erst 2024, wie das Team mitgeteilt hat. Sie haben es zwecks Koordination des Marketings verschoben. Sie brauchen schlicht mehr Zeit. Aber als Ersatz kommt im gleichen, für den besagten DLC anvisierten Zeitraum nun The Pale Reach.

Ist das für Spieler ein guter Deal? Ob dieser von Content her geringeren Umfang hat als The Iron Rig oder wie die beiden DLCs sich preislich zueinander verhalten, wissen wir nicht.

Warum gerade... Eis? Die Reise ins kalte Biom ist kein Zufall, sondern wurde laut den Entwickelnden vielfach gewünscht, wie Produzenten Nadia Thorne in einem Blog ausführt. Zudem hatte das Team ein solches bereits konzeptionell während der Arbeit am Grundspiel geplant, aber aus Zeitgründen zurückgestellt.

Und? Freut ihr euch auf die neuen Abenteuer in eisigen Gewässern mit eurem Fischerboot? Was erwartet ihr dort vorzufinden? Seid ihr mit dem Grundspiel schon so weit, neue Gebiete zum Erkunden zu brauchen? Und was ist eurer bisheriges Lieblingsbiom? Mögt ihr es feurig oder eher klassisch gemäßigt?