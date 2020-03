Der Slayer aus Doom und Isabelle aus Animal Crossing sind beste Freunde. Zumindest sagt das Internet, dass dem so ist. Und tatsächlich: Die neuesten beiden Teile Eternal und New Horizons der (dezent) unterschiedlichen Videospielreihen scheinen Hand in Hand miteinander zu gehen - und sich regelrecht auszubalancieren.

Wieso Isabelle & der Doom Slayer beste Freunde sind

Immerhin erschienen Doom Eternal und Animal Crossing: New Horizons in derselben Woche und bieten den direkten Kontrast zum jeweils anderen Spiel: Das knüppelharte Dämonen-Geballer im Ego-Shooter des Action-Veteranen id Software gegen das entspannte Inselleben, Abschalten und Runterkommen im Nintendo-Titel.

Aus der Freundschaft des Doom Slayers und Isabelle resultieren nicht nur eine ganze Wagenladung herrlicher und charmanter Memes, jetzt spendiert eine Mod den beiden sogar ein inoffizielles Videospiel-Crossover.

Mod bringt Isabelle zu Doom

Die Modderin ItsMeVeronica beschert der Mod-Version von Doom »ZDoom« eine Eigenkreation, die Isabelle zur tatsächlichen Partnerin des Slayers macht: Ähnlich zu Elizabeth in Bioshock Infinite versorgt sie ihren besten Freund mit Leben und Munition oder belohnt Doom Guy nach besonders anstrengenden Kämpfen mit High Five.

Isabelle bereichert Doom dank der Mod allerdings nicht nur durch ihre Präsenz, sondern sorgt auch für eine etwas entspanntere Atmosphäre im Dämonen-Blutbad: Der kleine, blonde Shih Tzu verteilt enthusiastisch Konfetti, ist aber anständig genug, um danach den Boden zu kehren - was dank des Gemetzels des Slayers vielleicht gar keine schlechte Idee ist.

Die Isabelle-Companion-Mod findet ihr auf moddb.com. Unseren Test zu Doom Eternal könnt ihr natürlich ebenfalls nachlesen, während die Kollegen von GamePro Animal Crossing: New Horizons auf den Zahn gefühlt haben. Und dann wären da ja noch die ganz wunderbaren Memes zur Freundschaft von Isabelle und dem Slayer … die zugegeben schon verdammt niedlich sind..