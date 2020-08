Das erste Addon The Ancient Gods für Doom Eternal schickt den Slayer erneut gegen gigantische Dämonen in die Schlacht. Wie das aussieht, könnt ihr euch im Gameplay-Trailer anschauen, den wir oben eingebettet haben.

Der Slayer geht darin gegen allerlei dämonische Bestien zu Werke. Wir sehen neue Arten von Feinden in neuen Umgebungen. Natürlich erfindet Entwickler id das Doom-Rad nicht neu, sondern baut auf den Features des Hauptspiels auf.

Wir sehen aber zumindest einen neuen Feind, der sich nach seinem Tod in eine Art astrales Wesen verwandelt, das wir dann mit dem Energiegewehr unter Beschuss nehmen. Auch ein riesiger Dämon, gegen den der beinharte Slayer aussieht wie eine Action-Figur, kommt in Doom Eternal: Ancient Gods vor. Derlei haushohe Bestien ließen uns bereits im Hauptspiel klein aussehen.

Was genau steckt drin?

Wir wissen bereits etwas mehr über das Addon, als der Trailer auf Anhieb vermuten lässt. Welche Gegner es genau gibt, in welche Gebiete uns Doom Eternal: Ancient Gods schickt und was das Addon sonst noch enthält, lest ihr im Extra-Artikel:

Wann ist Release?

Doom Eternal: The Ancient Gods erscheint am 20. Oktober 2020 für PC, Xbox One und PS4. Die Erweiterung ist Teil des Season Passes für Doom Eternal. Entwickler id Software hatte bereits vor dem Release von Doom Eternal erklärt, dass Story-Erweiterungen kommen würden. Nun wissen wir also ziemlich genau, was uns erwartet.

Mehr gefällig? Ein Biest von einem Rechner hat es geschafft, Doom Eternal mit sagenhaften 1.000 FPS darzustellen. Plus-Nutzer erfahren außerdem, wie ausgerechnet Doom Eternal die Welt retten soll:

Wenn ihr noch nicht wisst, ob das Spiel überhaupt etwas für euch ist, lest unseren Test zu Doom Eternal. Wir finden einen Shooter vor, der seinen ohnehin starken Reboot von 2016 sogar noch überflügelt.