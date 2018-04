Doom - Film bekommt wohl ein Reboot spendiert

Spieleverfilmungen liegen gerade wieder im Trend: Lara Croft bekam erst kürzlich ein Reboot auf der großen Leinwand spendiert und zu Spielen wie The Long Dark, Firewatch, The Division oder Uncharted sind Filme geplant.

Auch Doom gab sich 2005 schon einmal mit Dwayne »The Rock« Johnson in der Hauptrolle im Kino die Ehre, scheiterte damals aber kläglich an seinem miesen Drehbuch. Nun bekommt der Shooter wohl eine zweite Chance.

Eine offizielle Ankündigung gibt es nicht. Wie die dänische Schauspielerin Nina Bergmann (The Beautiful Ones, The Chemist) auf Twitter berichtet, soll Universal aber an einer neuen Doom-Verfilmung arbeiten. Sie ist Teil des Casts und verspricht ein deutlich besseres Skript für das Reboot.

Wow I’m doing the next “Doom” movie w Universal Pictures! I just signed all the paperwork??I get to go back to Bulgaria again and work with some of my favorite people?This movie w a super cool Director AND my new record coming out, I feel like the luckiest girl in the world? pic.twitter.com/q8t4iI0bgO