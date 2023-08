Aktuell gibt's viele echte Shooter-Meilensteine im QuakeCon-Sale extrem stark reduziert

Doom Eternal ist eins von vielen Bethesda-Spielen, die gerade stark reduziert sind.

Bethesda wirft euch einige echte Klassiker und die beliebtesten Spiele des Publishers gerade zu Tiefstpreisen hinterher. Bei Steam, Epic, GOG sowie im PlayStation- und Xbox Store läuft gerade eine Rabatt-Aktion, wir haben die besten Angebote für euch rausgesucht.

Bis wann läuft der große Bethesda-Sale? Die Aktion gilt bis zum 16. August 2023.

Diese Shooter-Meilensteine sind gerade so günstig wie selten

Doom

10:06 Die überraschend komplexe Story von Doom & Doom Eternal in 10 Minuten erklärt

Doom steht hier stellvertretend für alle Titel der Reihe, vom ersten Doom aus dem Jahr 1993 bis zu Doom Eternal. Die einzelnen Spiele sind um 60 bis 75 Prozent reduziert und kosten damit zwischen 2 und 10 Euro. Oder ihr gönnt euch gleich ein komplettes Franchise-Bundle, zum Beispiel acht Spiele bei Steam für 29 Euro.

In Doom ist alles vereint, was die fantastischen Shooter der 90er Jahre ausgemacht hat: So brutal, dass es schon wieder lustig ist, rasante Action, wummernde Soundtracks. Dieses Spielgefühl ist immer gleich geblieben, auch wenn sich bei der Grafik natürlich einiges getan hat!

Wolfenstein

PLUS 24:56 »Wolfenstein war für uns ein Action-Adventure« - MachineGames über Gunplay - und KI, die nicht schlau sein muss

Auch die Wolfenstein-Reihe ist im Sale drastisch reduziert. Wolfenstein 2: The New Colossus bekommt ihr 85 Prozent günstiger, für gerade mal 4,50 Euro (zum Beispiel hier bei GOG). Sogar der VR-Ableger Wolfenstein: Cyberpilot ist runtergesetzt auf 5 Euro.

Nazis haben nach dem Zweiten Weltkrieg die Weltherrschaft übernommen – so die Prämisse des alternativen Universums, in dem Wolfenstein spielt. Das können wir natürlich nicht zulassen, also schießen und schnetzeln wir uns durch die Jahrzehnte, um die bösen Pläne zu vereiteln. Die legendär brutale Reihe hat einige großartige Shooter hervorgebracht, jetzt habt ihr Gelegenheit, sie nachzuholen!

Weitere Spiele im Sale

Nicht nur die langjährigen Shooter-Reihen sind im Angebot, auch die anderen Spiele aus dem Bethesda-Sortiment gibt’s gerade besonders günstig.

Quake: Klassischer Horror-Ego-Shooter, der das komplette Genre maßgeblich geprägt hat. Um 67 Prozent reduziert auf 3 Euro.

Fallout 4: Auf der Suche nach eurem verschwundenen Sohn stolpert ihr durch die Postapokalypse und helft unzähligen Siedlungen. Um 67 Prozent reduziert auf 7 Euro. Auch die anderen Fallouts (inklusive Fallout 76) sind stark reduziert.

1:53 Fallout 4: Ursprünglich sollte es gar nicht in Boston spielen

Elder Scrolls: Morrowind, Oblivion und Skyrim sind um die Hälfte günstiger als sonst. Unterschätzt die alten Elder Scrolls nicht, die sind auch heute noch fantastische Rollenspiele!

Prey: Bioshock trifft Deus Ex. Ihr werdet von gnadenlosen Aliens gejagt. Um 75 Prozent günstiger, jetzt 7,50 Euro.

Schlagt ihr diesmal beim aktuellen Bethesda-Sale zu? Nutzt ihr die vielen Sonderangebote, um eine Sammlung (oder sogar mehrere) zu vervollständigen? Oder lässt euch diese Publisher-Aktion völlig kalt, solange das Studio nichts Neues zu Starfield oder The Elder Scrolls 6 verrät? Schreibt es uns gern in die Kommentare!