DC Comics kündigt mit Doom Patrol eine neue Serie für den hauseigenen Streaming-Dienst DC Universe an. Nun steht auch eine erste Besetzung für die Comicverfilmung fest: Demnach wird Brendan Fraser (Die Mumie) erstmals zum Superhelden und schlüpft in die Rolle des Cliff Steele aka Robotman.

Brendan Fraser wird zum Superheld

In den Comics stellt Steel einen ehemaligen Rennfahrer dar, dessen Körper nach einem schrecklichen Unfall nicht mehr lebensfähig ist. Mit Hilfe des rätselhaften Dr. Niles Caulder erhält er den mechanischen Körper eines Roboters und wird zu Robotman.

Zur weiteren Besetzung der Serie gehören noch April Bowlby (Two and a Half Men) als Elasti-Girl und Diane Guerrero (Orange Is the New Black) als Crazy Jane. Als Cyborg tritt Joivan Wade in Erscheinung. Gemeinsam sind sie die Doom Patrol.

Doom Patrol in den Comics

Die DC Comics Doom Patrol von Arnold Drake und Bob Haney gibt es seit den 60er Jahren und handeln von einer Gruppe Abenteurer, die aufgrund ihres Aussehens am Rande der Gesellschaft stehen. Mit ihren Superkräften setzen sie sich für das Gute ein.

DC Universe mit Doom Patrol und Titans

Hinter der neuen Serie Doom Patrol steht Being Human-Macher Jeremy Carver, sowie Arrowverse-Produzent Greg Berlanti. Ein Start ist für nächstes Jahr geplant.

Zu den weiteren exklusiven Serien-Produktionen auf dem neuen Streaming-Dienst DC Universe gehören außerdem Titans mit Brenton Thwaites als Batmans Sidekick Robin, Swamp Thing (2019) von James Wan, sowie die Animationsserien Harley Quinn (2019) und Young Justice: Outsiders (2019).

Wann der neue Streaming-Dienst DC Universe auch in Deutschland und dem Rest der Welt erreichbar ist, steht noch aus.