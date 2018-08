Seit Mittwochabend läuft die Gruppenphase von The International 2018, dem wichtigsten Turnier im Universum von Dota 2. Der Valve-Titel ist so beliebt, dass es den Veranstaltern gelingt, das Preisgeld hauptsächlich über die Fans zu generieren. Aktuell kommen von den über 24 Millionen Dollar im Gewinnerpott rund 1,6 Millionen von Valve und der Rest von den Fans.

Da die Spieler 22,8 Millionen Dollar beigesteuert haben, ärgern sich nun viele Fans über Probleme in den Streams, die bei Übertragungen des International leider nicht das erste Mal auftreten. Dieses Mal brachen mehrere Streams mitten während einiger Vorrundenspiele ab. Den geneigten Zuschauern vermieste das natürlich die Freude am Turnier.

Über den gesamten ersten Tag kam es darüber hinaus immer wieder zu Audio-Aussetzern. Angesichts der enormen Summen, die von der Fangemeinde in das Turnier fließen, ist der Unmut durchaus verständlich. Der gestrige zweite Tag des Wettbewerbs lief weitgehend störungsfrei ab.

GameStar TV: Faszination MOBA

