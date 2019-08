Die ersten zwei neuen Helden von Dota Underlords kommen im Herbst

Auf dem The Invitational hat Valve eine große Ankündigung gemacht: Die nächsten beiden Helden für Dota 2 erscheinen mit dem »The Outlanders«-Update im Herbst nicht nur für das MOBA, sondern zeitgleich auch für die Auto-Chess-Variante Dota Underlords.

The Outlanders Update is also coming to Dota Underlords! https://t.co/XRGTkck0Ec pic.twitter.com/nxQlNMnRaA — Dota Underlords (@DotaUnderlords) August 24, 2019

Bei den beiden Neuzugängen handelt es sich um Snapfire und Void Spirit. Erstere ist eine alte Oma, die auf einem feuerspeienden Salamander reitet. Letzterer ist der vierte Geisterheld, nach Glut, Sturm und Erde.

Was können die Neuen?

Die Fähigkeiten der zwei nächsten Charaktere lassen sich bisher nur anhand der beiden Trailer erahnen. So setzt Snapfire eine Schrotflinte ein und hat ein aufmontiertes Maschinengewehr auf dem Rücken ihres Salamanders. Das Tierchen selbst wiederum kann Feuer spucken.

Void Spirit bleibt noch etwas mysteriöser. Im Trailer gibt er an, dass sich nichts seiner Aufmerksamkeit entzieht und teleportiert sich schließlich mit einem Portal weg. Als Waffe nutzt er einen Speer mit Klingen an jedem Ende. Am Ende dieses Trailers wird zudem der Release für Dota Underlords bestätigt.

Auch über die Implementierung in Dota Underlords wird spekuliert. So gehen Fans davon aus, dass Snapfire die Allianzen Trickreich (Scrappy) und Ritter (Knight), oder Trickreich und Magier (Mage) haben könnte.

Bei Void Spirit vermutet man hingegen, dass er zusammen mit seinen Brüdern Teil einer neuen Spirit-Allianz werden könnte. Jeder von diesen könnte eine zusätzliche Sekundärallianz haben. Auch über deren Verteilung wird spekuliert. Eine beliebte Vermutung ist die Folgende:

Storm Spirit: Spirit / Magier

Earth Spirit: Spirit / Druide

Vengeful Spirit: Spirit / Undead

Void Spirit: Spirit / Demon

Bestätigt hat Valve zum aktuellen Zeitpunkt weder die Fähigkeiten in Dota 2 oder Underlords, noch etwaige Allianzzugehörigkeiten.

Erst kürzlich lieferte Valve einige Infos über die kommenden größeren Inhalte von Dota Underlords und gab an, dass man kurz davor stehe, die nächsten Helden und Allianzen einzubauen.

Zu den weiteren kommenden Features zählen unter anderem die namensgebenden Underlords selbst und auch ein Team-Modus.