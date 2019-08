Dota Underlords bekommt bald Koop, Gangbosse & Season 1

Vor wenigen Wochen erst erklärte der Entwickler Valve, wie Dota Underlords erst einmal nur kleinere Patches erhält. Jetzt reden sie über die nächsten großen Features, die schon bald kommen werden. Dazu zählen neben den titelgebenden Underlords selbst auch ein Koop-Modus sowie neue Einheiten und Allianzen.

Im Blogpost weist der Entwickler allerdings noch einmal darauf hin, dass sich an den Plänen noch etwas ändern kann. Die genannten Features »plane« man. Ebenso ist es möglich, dass sich die Inhalte der kommenden Updates verzögern oder ändern.

Welche Features kommen als nächstes?

Valve konzentriert sich derzeit vor allem auf Season 1. Die jetzt aufgelisteten Features wird man aber noch in der Pre-Season einbauen. Andere hingegen, so erklärt das Team, machen nur in Zusammenhang mit Season 1 selbst Sinn.

Underlords: Die Gangbosse sollen ein Kernelement des Spiels werden und eine weitere strategische Ebene hinzufügen. Hinweise auf die mögliche Gameplaymechanik der Underlords fanden einige Fans in den Spieldateien.

Die Gangbosse sollen ein Kernelement des Spiels werden und eine weitere strategische Ebene hinzufügen. Hinweise auf die mögliche Gameplaymechanik der Underlords fanden einige Fans in den Spieldateien. Duos-Modus: In diesem Modus kämpft ihr zusammen mit einem Freund gegen drei weitere Zweierteams. Duos könnt ihr Casual spielen und auch im bewerteten Modus.

In diesem Modus kämpft ihr zusammen mit einem Freund gegen drei weitere Zweierteams. Duos könnt ihr Casual spielen und auch im bewerteten Modus. Helden und Allianzen: Schon bald sollen neue Helden und gar Allianzen erscheinen. Einige der wahrscheinlich kommenden neuen Charaktere fanden Dataminer bereits in den Dateien des Spiels.

Schon bald sollen neue Helden und gar Allianzen erscheinen. Einige der wahrscheinlich kommenden neuen Charaktere fanden Dataminer bereits in den Dateien des Spiels. Starke UI-Anpassungen: Vor allem auf dem PC will Valve das Benutzerinterface stark anpassen. Damit will man sich nicht nur auf die neuen Features einstellen, sondern auch das Feedback der Spieler berücksichtigen.

Vor allem auf dem PC will Valve das Benutzerinterface stark anpassen. Damit will man sich nicht nur auf die neuen Features einstellen, sondern auch das Feedback der Spieler berücksichtigen. Start von Season 1: Derzeit läuft die Pre-Season und alle Spieler können im Proto-Battlepass kostenlos Belohnungen abgreifen. Mit Season 1 endet die Beta und Dota Underlords zählt als veröffentlicht. Zusammen mit dem Start der ersten Saison kommt ein neuer Battlepass und ein nicht näher detailliertes Feature namens City Crawl.

Das letzte Update zu Dota Underlords erschien vor beinahe einer Woche und brachte ein paar Anpassungen am Balancing mit sich. Seitdem wurde die Trickreich-Allianz (Scrappy) effektiver. Grund ist, dass sie mit dem Scharfschützen ein neues Mitglied bekam.