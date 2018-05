Cullen ist ein Charakter aus Dragon Age: Inquisition und wird von Greg Ellis gesprochen. Der Synchronsprecher hat nun auf Twitter womöglich indirekt den Start der Entwicklung von Dragon Age 4 bestätigt. Ein neues Spiel aus der Serie ist von Entwicklern Bioware zwar bereits bestätigt worden, doch viele Infos zum Stand der Dinge gab es bisher nicht - eine offizielle Ankündigung steht ebenfalls aus. Die Vertonung könnte aber auch einen Reveal auf der E3 hindeuten.

Non disclosure agreements are a triptych of company, artist & fandom.

The company wants to grow excitement, the artist wants to placate the fervent fandom. The ultimate industry fan tease.



I’m currently working on an iconic video game series. The company’s name begins with ‘B’ — Greg Ellis (@ellisgreg) May 15, 2018

Auf Twitter schreibt Ellis: »Geheimhaltungsvereinbarungen sind ein Triptychon zwischen Unternehmen, Künstlern und Fans. Das Unternehmen will die Spannung steigern, die Künstler wollen die glühenden Fans zufriedenstellen.« Gerade, so Ellis weiter, arbeite er an einer kultigen Videospielserie. »Der Name des Unternehmens beginnt mit B.«

Das ist ein ziemlich offensichtlicher Hinweis auf Bioware, denn außer den Rollenspielexperten hat Ellis in den vergangenen Jahren für kein Videospielunternehmen gearbeitet, das mit B anfängt. Die neue Info sagt jedoch nicht viel aus. Außer dass nun wohl die Vertonungen begonnen haben, ist davon auszugehen, dass die Vorproduktion abgeschlossen ist und sich das Spiel zumindest in der eigentlichen Produktionphase befindet.

Ob diese jedoch kurz vor der Vollendung steht, kann nicht gesagt werden. Synchronisationen finden teilweise auch relativ früh im Prozess statt. Doch so langsam setzt sich das Puzzle zusammen: Frühere Aussagen aus dem Bioware-Team deuten weitere Details an: Gegenüber Kotaku hieß es, dass mehr »Live-Elemente« im Spiel enthalten sein sollen, womit sich die Entwickler, laut Casey Hudson von Bioware, auf Story-DLCs nach dem Launch bezogen hatten.

Reading lots of feedback regarding Dragon Age, and I think you’ll be relieved to see what the team is working on. Story & character focused.



Too early to talk details, but when we talk about “live” it just means designing a game for continued storytelling after the main story. — Casey Hudson (@CaseyDHudson) January 25, 2018

Bioware steckt nach dem Misserfolg von Mass Effect: Andromeda in einer Krise. Das neue Dragon Age wird deshalb, ebenso wie Anthem, ein wichtiger Meilenstein für das Studio. Die Entwickler haben bereits bestätigt, dass sie sich künftig wieder stärker auf ihre Kernkompetenz, das Storytelling, konzentrieren wollen.