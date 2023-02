Dragon Age Dreadwolf: Bei einem riesigen Leak ist sogar Alpha-Gameplay durchgesickert

Obwohl Dragon Age Dreadwolf bereits Ende 2018 erstmals angekündigt wurde, gibt es bis heute so gut wie kein handfestes Gameplay-Material zu dem Bioware-Rollenspiel zu sehen. Zumindest von offizieller Seite. Gerade erst ist mit einem 20-minütigen Video erst ein regelrechter Brocken aufgeschlagen, der im Netz momentan die Runde macht.

Neben dem Video lassen sich derzeit auch mehrere Screenshots zu Dragon Age Dreadwolf finden - nichts davon teilen wir an dieser Stelle. Dafür fassen wir die wichtigsten Infos und Erkenntnisse daraus für euch zusammen. Alles, was wir bisher ganz offiziell über das Bioware-Rollenspiel wissen, könnt ihr in unserer großen Übersicht zu Dreadwolf nachlesen:

Was zeigt das geleakte Gameplay?

Das circa 20-minütige Video zu Dragon Age Dreadwolf zeigt Alpha-Gameplay - also Material aus einem frühen Entwicklungsstadium, das noch lange nicht fertig ist. Trotzdem können wir uns anhand dessen schon ein recht konkretes Bild davon machen, was mit dem fertigen Spiel letztendlich auf uns zukommt.

Im Gameplay-Leak selbst kämpfen sich der Protagonist und dessen Begleiter durch das Schloss Weisshaupt, welches das Hauptquartier der Grauen Wächter - einem Orden, der zum Schutz vor der Dunklen Brut gegründet wurde - darstellt.

Die Kämpfe: Spielerisch scheint sich Dragon Age Dreadwolf vermehrt in die Richtung Hack’n’Slash zu entwickeln: Wir prügeln mit unterschiedlichen Kombos auf unsere Gegner ein und treiben damit bestimmte Leisten in die Höhe, womit sich verheerende Angriffe auslösen lassen. God of War soll das Gameplay von Dreadwolf inspirieren, das Geschehen erinnert ebenfalls an Spiele wie Final Fantasy: Stranger of Paradise.

Das Inventar: Das gezeigte Inventar von Dreadwolf dürfte Veteranen von Dragon Age 2 oder Inquisition vertraut vorkommen: Es ist vor allem minimalistisch gehalten über bestimmte Slots für Rüstung, Helm und Waffen lässt sich ein 3D-Modell des Charakters unmittelbar verändern.

Die Begleiter: Natürlich sind wir auch in Dreadwolf nicht alleine unterwegs, sondern bekommen erneut mehrere Begleiter an die Seite gestellt. Im Gegensatz zu vorangegangenen Dragon Age-Teilen werden wir die aber wohl nicht länger direkt steuern, sondern ihnen stattdessen über ein Auswahlrad Befehle erteilen - ungefähr so, wie wir es aus Mass Effect kennen.

Die Animationen: Der Leaker selbst lobt die Animationen von Dragon Age Dreadwolf - ihm zufolge hat er in keinem Bioware-Spiel zuvor bessere gesehen. Tatsächlich wirken die im geleakten Gameplay durchaus responsiv und wenig steif, die Kontrolle über die eigene Spielfigur soll sich befriedigend anfühlen.

Was noch fehlt: Im geleakten Alpha-Gameplay fällt auf, dass es noch unvertonte Dialogzeilen und viele Platzhaltertexte gibt. Das Spiel ist zum aktuellen Zeitpunkt eben noch nicht fertig, was an einen baldigen Release zweifeln lässt.

Insider gibt düstere Release-Prognose

Dragon Age Dreadwolf soll Bioware zufolge irgendwann 2023 erscheinen - ein genaueres Release-Datum gibt es derzeit nicht. Der etablierte Branchen-Insider Tom Henderson wagt an diesem Veröffentlichungszeitraum zu zweifeln. Ihm zufolge ist ein Launch 2023 eher unwahrscheinlich, Fans sollten mit einer Verschiebung in das Jahr 2024 rechnen.

Für den Kontext: Vor dem Gameplay-Leak veröffentlichte Tom Henderson auf seiner Website Insider-Gaming bereits einen ausführlichen Bericht zu Dreadwolf. Viele der darin beschriebenen Punkte überschneiden sich stark mit dem Leak. Damit scheint Henderson wohl auch bezüglich Dragon Age Dreadwolf recht gut informiert zu sein.

Übrigens: Rollenspiel-Expertin Steffi hat sich bereits so einige Gedanken bezüglich Dragon Age Dreadwolf gemacht - und was die Bioware-Fortsetzung von dem Mass Effect-Franchise lernen könnte beziehungsweise sollte. Mehr erfahrt ihr in ihrer Kolumne zu dem Thema:

Was wir sonst über Dreadwolf wissen

Dragon Age Dreadwolf hat aktuell keinen konkreten Release-Termin und soll für PC, Playstation 5 und Xbox Series X/S erscheinen. Mit dem neuesten Teil der Reihe geht es erstmals in das Imperium von Tevinter, in dem vor allem Magier regieren. In Dreadwolf schlüpfen wir zwar in die Rolle einer neuen Spielfigur, bekommen es aber trotzdem mit alten Bekannten zu tun - allen voran natürlich Solas aus Inquisition, dem titelgebenden Schreckenswolf .

Was für Hoffnungen und Erwartungen habt ihr an Dragon Age Dreadwolf? Was muss Biowares Rollenspiel-Reihe im kommenden Teil eurer Meinung nach besser machen? Was würdet ihr euch für die Zukunft von Dragon Age wünschen? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!