Dragon Age 4 heißt Dreadwolf und der Release erfolgt später als erhofft

Der Vorhang ist gefallen, Dragon Age 4 hat neue Infos enthüllt. Zum Beispiel, dass das Rollenspiel gar nicht Dragon Age 4, sondern Dragon Age: Dreadwolf heißt. Außerdem haben wir zum ersten Mal das offizielle Logo zu Gesicht bekommen und, viel wichtiger, es gibt Neues zum Release. Wir fassen alles Wichtige zusammen und verraten euch weiter unten, was der Titel schon über Story und Setting verrät.

Das ist neu zu Dragon Age: Dreadwolf

Zum Titel: Der offizielle Name lautet also Dragon Age: Dreadwolf (auf Deutsch übersetzt etwa »Schreckenswolf«). Wie schon bei Inquisition taucht keine Nummer im Titel auf und dahinter steckt garantiert eine konkrete Absicht. Aber mehr dazu unten.

Zum Release: Hier müssen Fans einmal ganz tapfer sein, der Pieks geht schnell vorbei – Dreadwolf erscheint definitiv nicht mehr 2022. Das wäre zwar eh eine sehr optimistische Erwartung gewesen, aber EA sollte jetzt mit dieser klaren Ansage auch die Hoffnungsvollsten unter euch auf den Boden der Tatsachen befördert haben. Einen genaueren Zeitraum gibt es nicht, aber 2023 könnte realistisch sein. Wir lassen euch sofort wissen, wenn Details bekannt werden!

Zum Logo: Besonders spektakulär ist das Bild nicht, die Schriftart kennen wir natürlich schon aus den Vorgängern. Neu ist, dass die Buchstaben aussehen wie aus Eis geschlagen. Und der Hintergrund im knalligen Violett springt auch sofort ins Auge – natürlich haben wir auch dafür eine Interpretation parat, die wir unten im Artikel verraten.

Was ist sonst noch neu? Auch wenn der Titel selbst es schon verrät und wir ihn längst in Teasern zu Gesicht bekamen, haben die Entwickler nochmal ausdrücklich bestätigt, dass kein Geringerer als Solas unser Gegenspieler wird. Falls ihr Dragon Age: Inquisition gespielt habt, nickt ihr jetzt wissend mit dem Kopf. Alle anderen können ihn sich als uralten, rebellischen Elfengott vorstellen, der die Welt in ihren früheren Zustand zurückversetzen will - um jeden Preis!

Obwohl der Release noch weit entfernt ist, soll es immerhin bald viele konkrete Infos zu Dragon Age: Dreadwolf geben. Und zwar noch im Laufe des Jahres 2022, wie der neue Blog-Eintrag verrät. Allmählich wird es dafür auch Zeit, denn Leaks füllen jetzt schon viele Infolücken.

Versteckte Details aus der Ankündigung

Sicherlich sind einige Fans enttäuscht, die seit Jahren dem nächsten Dragon Age entgegenfiebern, weil es heute nur Titel und Logo zu sehen gab. Aber darin verstecken sich immerhin noch einige Details, die erst auf den zweiten Blick aufleuchten.

Auch für Quereinsteiger: Dass es nicht Dragon Age 4 heißt, liegt sicherlich daran, dass die Entwickler Neulinge nicht abschrecken wollen. Auch im Blog heißt es, man könne auch erst mit diesem Titel einsteigen. Das bedeutet wiederum, dass wir garantiert einen neuen Hauptcharakter bekommen (das wurde auch schon offiziell bestätigt) und einen neuen Teil von Thedas erkunden – auf jeden Fall Tevinter, wie ebenfalls bereits bekannt ist. Aber vielleicht verschlägt es uns auch noch an ganz andere Orte.

Dass es nicht Dragon Age 4 heißt, liegt sicherlich daran, dass die Entwickler Neulinge nicht abschrecken wollen. Auch im Blog heißt es, man könne auch erst mit diesem Titel einsteigen. Das bedeutet wiederum, dass wir garantiert einen neuen Hauptcharakter bekommen (das wurde auch schon offiziell bestätigt) und einen neuen Teil von Thedas erkunden – auf jeden Fall Tevinter, wie ebenfalls bereits bekannt ist. Aber vielleicht verschlägt es uns auch noch an ganz andere Orte. Nekromantie und Blutmagie: Die Farbe des Logos verweist ebenfalls eindeutig auf das Setting im Magier-Imperium von Tevinter. Genauer gesagt auf Nekromantie und andere blutmagische Künste, wie sie etwa unser früherer Begleiter Dorian einsetzte. Die mit ihm verknüpfte Farbe war genau dieses Violett.

Die Farbe des Logos verweist ebenfalls eindeutig auf das Setting im Magier-Imperium von Tevinter. Genauer gesagt auf Nekromantie und andere blutmagische Künste, wie sie etwa unser früherer Begleiter Dorian einsetzte. Die mit ihm verknüpfte Farbe war genau dieses Violett. Das Nichts: Wir wissen ja bereits aus Inquisition, dass Solas den Schleier erschaffen hat, der die stoffliche Welt und das Nichts, also die Welt der Geister und Dämonen, trennt. Mit ein bisschen Fantasie kann man das Logo leicht so interpretieren, dass diese Grenze allmählich bröckelt – was durchaus zu den Plänen unseres ehemaligen Verbündeten passen würde und garantiert für gewaltiges Chaos in Thedas sorgt.

Wir wissen aus veröffentlichten Artworks, Romanen und glaubhaften Leaks schon einiges zum neuen Dragon Age. In unserer umfassenden Übersicht erfahrt ihr zum Beispiel, ob die Grauen Wächter wieder auftauchen:

217 21 Mehr zum Thema Dragon Age 4: Was wir über das Rollenspiel wissen

Wie gefällt euch der Titel und das Setting von Dragon Age: Dreadwolf? Seid ihr treue Fans der Reihe oder überlegt ihr, zum ersten Mal einen Fuß nach Thedas zu setzen? Schreibt es uns gern in den Kommentaren!