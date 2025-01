Dragon-Age-Sprecher wegen Nötigung seiner Ex-Freundin verhaftet

Jonathon Rees leihte Kommandant Cullen in Dragon Age: Origins bis Inquisition seine Stimme.

Jonathon Rees kennen die meisten von euch vermutlich eher dank seiner Stimme. Der unter seinem Künstlernamen als »Greg Ellis« bekannte Synchronsprecher und Schauspieler leihte dem beliebten Charakter und Inquisition-Romanze Kommandant Cullen in den ersten drei Dragon-Age-Spielen seine Stimme.

Jetzt wurde der Sprecher Anfang Januar 2025 von der Polizei aufgrund mehrerer Anklagen verhaftet. Unter anderem muss er sich wegen mehrfacher Nötigung, rechtswidriger Überwachung, Belästigung und der Verbreitung eines intimen Bildes verantworten.

Einstweilige Verfügung wegen häuslicher Gewalt

Die Anklagen stehen im Zusammenhang mit der Trennung von seiner Ex-Partnerin, die im September 2022 die Beziehung beendete. Reese fing daraufhin laut Gerichtsakten an, Freunde der Frau zu kontaktieren, um ihnen persönliche Daten und Fotos von ihr zu senden.

Im November 2022 gab Reese außerdem vor Gericht zu, seiner ehemaligen Partnerin mit »Revenge Porn« gedroht zu haben. Darunter versteht man die Veröffentlichung pornografischen Materials gegen den Willen der abgebildeten Person.

Als Folge erließ das Gericht eine einstweilige Verfügung wegen häuslicher Gewalt. Kurz darauf soll Reese versucht haben, Zeugen, die gegen ihn aussagen wollten, einzuschüchtern und kündigte über die sozialen Medien an, die Identität des Klägers preiszugeben. Dabei handelt es sich mutmaßlich um seine Ex-Partnerin, deren Identität bisher der Öffentlichkeit nicht bekannt ist.

Um seine ehemalige Freundin zur Kontaktaufnahme zu bewegen, startete Reese zudem eine Drohkampagne, in der er seiner Partnerin mit Selbstverletzung und der Veröffentlichung intimer Bilder drohte. Er kündigte an, seine immense Reichweite mit über 65.000 Followern auf X und 17.000 Followern auf Instagram dafür zu nutzen.

Nun muss er sich wegen des Versuchs der Einreichung gefälschter Dokumente und wegen der Abgabe einer falschen schriftlichen Erklärung (Meineid) verantworten. Er stellte sich selbst der Polizei, nachdem er eine Vorladung erhielt. Auf der Wache wurde er abgefertigt, angeklagt und wieder freigelassen. Er soll zu einem späteren Zeitpunkt vor Gericht erscheinen.

Reese macht schon 2020 Schlagzeilen mit seinem Verhalten

Negativ aufgefallen ist Reese allerdings schon vor den Gerichtsverfahren. So veröffentlichte er 2020 zum Dragon-Age-Day ein krudes Video, in dem er als Cullen verkleidet von sich selbst in der dritten Person spricht. Unter anderem kritisiert er darin die Black-Lives-Matter-Bewegung, tätigt transfeindliche Aussagen, bezichtigt alle Frauen der Lüge und spricht von einer gegen ihn aufbegehrend Cancel Culture.

Als Reaktion auf dieses Video und die öffentlich geführte Diskussion zwischen ihm und dem ehemaligen Dragon-Age-Executive-Producer Mark Darrah, bekam er keine weiteren Aufträge von Bioware.