Dragon Age: The Veilguard - Patch 3 hat sehr willkommene Änderungen im Gepäck, hier die Patch Notes

Begleiter Emmrich bekommt gleich mehrere Bug-Fixes spendiert.

Dragon Age: The Veilguard legt mit einem weiteren Update nach: Patch 3 hat einige gute Nachrichten in seinen Patch Notes – ihr findet sie auf Seite 2 dieses Artikels. Wir fassen zunächst die wichtigsten Änderungen zusammen.

Der Patch steht ab sofort auf PC und Konsolen zur Verfügung, der Download sollte automatisch beim nächsten Spielstart beginnen. Rechnet also etwas Zeit fürs Update und die erste Shader-Kompilierung ein.

Die wichtigsten Anpassungen von Patch 3

Nachricht zum Crossroads-Händler: Recht früh in der Hauptquest müsst ihr euch für eine von zwei Städten entscheiden. Dadurch verliert ihr zwangsweise einen Fraktionshändler – was nicht nur schade wegen der speziellen Items ist, sondern es auch massiv erschwert, Fraktionsstärke aufzubauen. Den meisten (auch uns übrigens) dürfte entgangen sein, dass es zum Ausgleich dann einen Geisterhändler in den Crossroads gibt.

Dort könnt ihr Wertgegenstände verkaufen und so Fraktionsstärke gewinnen. Allerdings lässt sich der Händler nicht aufwerten, er ist also nicht ganz gleichwertig. Trotzdem sehr wertvoll! Nach dem Patch ploppt jetzt eine Nachricht auf, sobald dieser Händler euch zur Verfügung steht.

Ringvergleich: Bisher konntet ihr einen Ring im Inventar immer nur mit einem eurer getragenen Ringe vergleichen. Unnötig nervig und kompliziert. Ab sofort tauchen eure beiden Ringe im Vergleichsmenü auf, ihr könnt dann auch einfach entscheiden, welchen ihr gegebenenfalls wechseln wollt.

Fotomodus: Es gibt neue Filter und eure geknipsten Schnappschüsse sind nun leichter zu finden. Der Speicherpfad wird ab sofort im Spiel angezeigt.

Weitere Änderungen: Einige Quest-Bugs wurden behoben (zum Beispiel eine Tür, die sich manchmal nicht wie vorgesehen öffnete). Begleiter bleiben nicht mehr mitten im Balance-Akt stecken, Pfeiltasten können jetzt frei belegt werden, Texturen wurden verbessert und so weiter. Auf der nächsten Seite findet ihr die vollständigen Patch Notes.

Auf welche Änderung hofft ihr noch in den kommenden Patches? Bei Reddit und Co. wünschen sich viele ein Vorschau-Feature für Rüstungen, damit man erstmal das Aussehen überprüfen kann, ehe man den Geldbeutel öffnet. Wieder andere hoffen auf einen Hauch von New Game+, damit zumindest alle freigeschalteten Outfits zwischen Spielständen übertragen werden können.