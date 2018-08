Dragon Ball FighterZ - Cooler-DLC auf der EVO vorgestellt

Wer den Leaks zu Dragon Ball FighterZ folgte, für den ist es keine Überraschung: Cooler kommt als DLC-Charakter für das Prügelspiel von Arc System Works. Auf der Evo 2018 zeigte der Entwickler erstes Gameplay von Freezers Bruder.

Mancher Fan befürchtete, dass Cooler in FighterZ nur eine Kopie von Freezer sein wird. Wie der neue Trailer zeigt, ist das aber nicht der Fall: In FighterZ kämpft Cooler in seiner finalen Form und scheint daher anderen Schwergewichten wie Broly und Android 16 zu ähneln. Auf die Metallplatten von Metal-Cooler muss man allerdings verzichten.

Release von Son Goku und Vegeta

Zudem liefert der Trailer neues Videomaterial zu den normalen Formen von Son Goku und Vegeta. So kann man erstmals die neuen dramatischen Finisher sehen. Und auch ein Releasedatum gibt es nun: Bereits morgen, am 8. August 2018, kann man Gokus Kaioken und Vegetas Galaxy Breaker in FighterZ einsetzen. Dadurch unterscheidet sich das Gameplay der Recken erheblich von ihren Super-Saiyjin- und SSGSS-Formen.

Mit der Ankündigung von Cooler sind jetzt sieben der acht DLC-Charaktere aus dem ersten Season Pass bekannt. Da die bisherigen Leaks zutrafen, sollte der nächste Charakter Android 17 werden. Wie es danach weitergeht, ist noch unbekannt. Allerdings wird bereits gemunkelt, dass Arc System Works einen zweiten Season Pass planen. Wer noch auf seinen Lieblingshelden aus DragonBall wartet, hat also noch Grund zu hoffen.

Aus DragonBall Super könnten beispielsweise noch Kefla und Jiren ihren Weg ins Spiel finden. Ebenso sind Muten Roshi und Videl noch gute Kandidaten. Und DragonBall-GT-Charaktere gibt es in FighterZ bisher noch gar nicht. Hier wären neben den SSJ4-Formen von Son Goku und Vegeta auch Omega Shenron oder Pan denkbar.

