Zehn Jahre sind eine lange Zeit. Das können Fans des Action-Rollenspiels Dragon's Dogma bestätigen. Die mussten nämlich eine ganze Dekade lang Geduld aufbringen, bis sie endlich einen richtigen Nachfolger erhalten. Nun hat Capcom aber ein Einsehen und Dragon's Dogma 2 offiziell angekündigt.

Für die Enthüllung des Spiels suchte man sich die passende Bühne. Und welcher Anlass könnte idealer für den Reveal geeignet sein, als der Jubiläums-Livestream zum 10. Geburtstag? Darin ließ der Serien-Schöpfer Hideaki Itsuno ganz zum Schluss die Bombe platzen (zu sehen ab Minute 11:30):

Aber was wissen wir denn nun schon zu Dragon's Dogma 2? Spoiler: Nicht viel. Denn abgesehen von dieser sehr leidenschaftlichen Ankündigung seitens der Entwickler waren Informationen zum Spiel größtenteils Mangelware. Ein paar Schnippsel konnten wir aber doch zusammentragen.

Alle bekannten Infos zu Dragon's Dogma 2

Vorab werfen wir erst mal den Elefanten hochkant aus dem Raum, damit sich Fans keine falschen Hoffnungen machen: Nein, zu einem Releasezeitpunkt wurde noch nichts gesagt. Dass es dieses Jahr nix wird, das war zu erwarten. Ob Dragon's Dogma 2023 erscheint, lässt sich derzeit ebenfalls noch nicht sagen.

Schick dürfte das Spiel aber werden. Denn eine der offiziellen Infos seitens Capcom verrät, dass das Entwicklerteam die hauseigene RE Engine nutzen wird. Dieser Name dürfte euch bekannt vorkommen, denn diese Engine treibt sowohl Monster Hunter Rise als auch die Resident-Evil-Spiele seit dem siebten Teil an. Die Chancen stehen also gut, dass Dragon's Dogma 2 zumindest optisch kein Reinfall wird.

Nichts für Kinder? Ursprünglich konnte man auch einen Schriftzug am Ende des Streams sehen, der besagte, dass Dragon's Dogma 2 derzeit bei der ESRB - dem Pendant der USK in den USA und Kanada - geprüft wird und man derzeit davon ausgeht, die Alterseinstufung 17+ zu erhalten. Das deutet darauf hin, dass das Spiel nicht gerade zimperlich mit dem Thema Gewaltdarstellung umgehen dürfte.

Der erste Teil ist in Deutschland ab 16 Jahren freigegeben. Was das Spiel sonst noch zu bieten hat, zeigt euch unser Gameplay-Video aus der PC-Version:

Lohnt es sich, den Erstling noch nachzuholen?

Wer nun zum ersten Mal von dem Franchise hört, könnte sich eventuell für den Vorgänger interessieren, um sich auf Dragon's Dogma 2 ideal vorzubereiten. Für den PC erschien Dragon's Dogma mit dem Namenszusatz Dark Arisen erst 2016 in einer technisch modernisierten und um Zusatzinhalt erweiterten Fassung. Wir waren in unserem Test sehr angetan von dem tollen Gesamteindruck:

81 2 Dragon's Dogma Dark Arisen im Test - Hart, aber herzlich

Zwischenzeitlich gab es mit Dragon's Dogma Online sogar einen MMO-Ableger, dessen Lebenszeit sich jedoch nur von 2015 bis 2019 erstreckte, ehe die Server wieder offline geschaltet wurden. Auch auf Netflix könnt ihr in die Fantasywelt der Spiele reinschnuppern, indem ihr euch den offiziellen Anime anschaut.

Damit befindet sich Dragon's Dogma in bester Gesellschaft. Denn auf Netflix werden in Zukunft eine ganze Reihe an Serien und gar Filmen zu Videospielen erscheinen. Welche Projekte neben Dragon Age, Bioshock und Resident Evil noch geplant sind, erfahrt ihr in unserer großen Übersicht.

Seid ihr ein großer Fan der Dragon's-Dogma-Reihe und habt euch über die Ankündigung des zweiten Teils gefreut? Oder habt ihr die Serie nun zum ersten Mal auf dem Schirm und plant, den Erstling nachzuholen? Lasst es uns gerne in den Kommentaren wissen!