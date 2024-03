Dragon's Dogma 2: Zwei Wochen vor Release könnt ihr einen wichtigen Teil des Rollenspiels kostenlos ausprobieren

Der Editor von Dragon's Dogma ist so mächtig, dass sich der Autor direkt selbst erstellt hat.

Es gibt die Rollenspiel-Fans, die am liebsten so schnell wie möglich ins Spiel starten wollen und sich nicht lang mit dem Aussehen ihrer Figur beschäftigen. Und dann gibt es solche, die im Charaktereditor ihren kompletten ersten Spielabend verbringen.

Wenn ihr zu Letzterem zählt, dann gibt es hervorragende Nachrichten! Denn Capcom hat den Charaktereditor zu ihrem diesjährigen Rollenspiel-Highlight Dragon's Dogma 2 bereits veröffentlicht und kostenlos zugänglich gemacht.

Jetzt schon Dragon's Dogma 2 »spielen«

Statt einer klassischen Demo wurde nun der komplette Editor auf Steam veröffentlicht, sodass ihr euch das Programm einfach ohne weitere Probleme herunterladen könnt. Danach startet ihr in eine abgespeckte Version des Spiels und könnt sowohl euren Hauptcharakter als auch dessen wichtigsten Vasallen erstellen.

Dragon's Dogma 2 bietet immerhin ein Feature, das es euch erlaubt, eine ganze Gruppe an Begleitern durch die offene Spielwelt zu leiten. Insgesamt könnt ihr drei sogenannte Vasallen mit euch führen. Und den wichtigsten erstellt ihr eben direkt zu Beginn.

Beastren sind in Dragon's Dogma 2 ein neues spielbares Volk und damit auch im Editor schon verfügbar.

Der Editor ist dabei enorm umfangreich und bietet neben haufenweise Anpassungsmöglichkeiten für euren Helden oder eure Heldin auch ein paar sehr coole Komfortfeatures. Beispielsweise könnt ihr im Editor die Lichtverhältnisse ändern und verhindert so, dass eure Kreation im Spiel unter anderen Umwelteinflüssen plötzlich viel scheußlicher aussieht, als ihr eigentlich dachtet.

Hier lässt sich also einiges an Zeit verbringen. Glücklicherweise könnt ihr eure Figur dann auch ins fertige Spiel übernehmen, das am 22. März erscheint. Die Demo macht es also möglich, dass selbst jene, die stundenlang ihre Figur optimieren, am Releasetag direkt loslegen können.

Charaktereditoren sind ein ganz besonderes Thema unter Fans von Rollenspielen und für viele Menschen da draußen ein sehr wichtiger Bestandteil der Spielerfahrung. In den letzten Jahren gab es viele famose, aber auch enttäuschende Editoren. Im Podcast haben Géraldine und Steffi ausführlich über diese unterschätzte Kunst gesprochen. Den Podcast findet ihr direkt oberhalb dieses Absatzes.