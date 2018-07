Sony möchte den Klassiker Drei Engel für Charlie für eine neue Filmkomödie wiederbeleben. Nun endlich nimmt die seit Jahren geplante Neuverfilmung langsam Formen an, nach dem Serien-Klassiker (1976 - 1981) und den beiden Action-Komödien mit Cameron Diaz, Drew Barrymore und Lucy Liu aus den Jahren 2000 und 2003 von Regisseur McG.

Reboot: Neue Engel - und Bosley ist eine Frau

Jetzt endlich steht fest, wer die neuen Drei Engel für Charlie sind: Twilight-Star Kristen Stewart, Naomi Scott (Power Rangers) und Newcomerin Ella Balinska.

Im Auftrag für die Townsend Agency sind die drei Agentinnen für ihren Chef Charlie Townsend tätig. Bisher haben sie den großen Unbekannten noch nie zu Gesicht bekommen. Vielmehr zieht es Charlie vor, im Hintergrund zu bleiben und schiebt seine Rechte Hand Bosley vor. Diesen Part übernimmt überraschenderweise die Regisseurin des Films selbst: Elizabeth Banks wird zu Bosley.

Kinostart für 2019 geplant

Das Drehbuch zum Film stammt von Regisseurin Elizabeth Banks (Pitch Perfect 2) in Zusammenarbeit mit Jay Basu (The Girl in the Spider's Web). Nähere Details zur Handlung werden noch nicht verraten.

Auch ist noch unklar, wer sonst noch zur Besetzung des Films gehört. Doch das dürfte sich schon bald ändern, denn Sony plant mit einem US-Kinostart am 27. September 2019.