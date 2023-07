Drei Weltstars sind bald in CoD Warzone spielbar und damit haben wir alles gesehen

Bald könnt ihr auch als Rapperin Nicki Minaj Warzone und Modern Warfare 2 unsicher machen.

An verschiedenen Operators und Skins mangelt es in CoD Modern Warfare 2 und Warzone nun wirklich nicht. Wir können uns als verschiedene Charaktere aus der Geschichte von Call of Duty in die Schlacht stürzen, als normale Soldaten kämpfen, oder einen der für ein Schlachtfeld ungewöhnlicheren Skins auswählen. Zur letzten Kategorie gehören auch drei neue Operator der neu angekündigten Season 5.

Ein krönender Abschluss?

Wir wollen euch nicht unnötig auf die Folter spannen: Die drei Operator, um die es geht, sind die Rapperin und Schauspielerin Nicki Minaj, Snoop, Dogg und der britische Rapper 21 Savage. Alle drei sollen zur Feier von 50 Jahren Hip Hop in Season 5 des aktuellen CoD als Operator dazukommen. Nicki Minaj und 21 Savage waren schon früher in einem Promo-Video zu sehen.

Mit Nicki Minaj tritt in Call of Duty übrigens zum ersten mal eine weibliche Berühmtheit als sie selbst auf . Neben den drei Rappern gab es außerdem noch jede Menge andere Operator, die man nicht unbedingt auf einem Schlachtfeld erwarten würde, hier einige Highlights :

Die Fußballer Messi, Pogba und Neymar.

Der Shredder aus der Serie Teenage Mutant Ninja Turtles.

Katzen, Hasen und Ratten.

Homelander und Starlight aus der Serie The Boys.

Einen Typ namens Klaus, der, nun ja, der Weihnachtsmann ist (oder Santa Claus)

Mit den drei Rappern endet wohl die Reihe der verrückten Skins vorerst, denn schon im November soll wahrscheinlich das nächste CoD erscheinen, der Reveal findet schon in Season 5 statt. Mal sehen, welche Operator das nächste Spiel der Reihe uns noch bringt.

Was haltet ihr von den teils verrückten Skins in Call of Duty und anderen modernen Shootern? Spielt ihr selbst gern als berühmte Rapperin oder als Katze? Sind euch Operator schlicht egal, weil ihr euch nur auf euer Gameplay konzentriert und sie kaum bemerkt? Oder gehen euch Skins, die nicht zum Setting passen auf die Nerven? Schreibt es uns gerne in den Kommentaren!