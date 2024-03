Dune 2: Die GameStar-Community liebt den Kino-Hit, hat aber auch manches zu kritisieren

Bekommt ihr beim Gedanken an Dune 2 auch blau-leuchtende Augen vor Begeisterung? Bildquelle: Warner Bros.

Dune 2 läuft seit dem 29. Februar 2024 hierzulande in den Kinos und seitdem dürften auch viele von euch das große Sci-Fi-Epos gesehen haben. Hat er euch gefallen? Hat er euch enttäuscht? Das wollten wir in einer Umfrage von euch wissen - und ihr habt zahlreich geantwortet!

Mehr als 2.000 GameStar-User haben abgestimmt und dazu beigetragen, ein repräsentatives Meinungsbild zu erhalten. Soviel vorab: Die große Mehrheit von euch findet Dune 2 genauso fantastisch wie wir - aber es gibt auch eine nicht zu unterschätzende Zahl derer, die der Streifen enttäuscht hat.

So habt ihr abgestimmt

Schlüpfen wir erst einmal in die Rolle des Zahlenfuchses: Insgesamt haben 2.228 Spice-Sammler ihre Stimme in die Urne geworfen. Davon fanden 77 Prozent (1.726 Stimmen) Dune 2 sehr gut. Die zweit meistgenannte Antwort fällt schon weniger euphorisch, aber immer noch positiv aus. Mit Ganz ok haben nämlich 13 Prozent (294 Stimmen) geantwortet.

Dann dreht sich die Stimmung. Immerhin fünf Prozent (119 Stimmen) haben angegeben, dass ihnen Dune 2 nicht gefallen hat. Und noch einmal vier Prozent (89 Stimmen) haben sich Dune 2 nicht einmal angeschaut, weil ihnen schon der Vorgänger aus dem Jahr 2021 nicht gefallen hat.

Hier noch einmal das von den arrakischen Behörden genehmigte Umfrageergebnis.

Trotz der großen positiven Mehrheit gibt es also durchaus einen nicht zu vernachlässigenden Teil derer, die etwas an Dune 2 auszusetzen haben. Grund genug für uns, einen genaueren Blick in die Kommentare unterhalb der Umfrage zu werfen, um sowohl die lobenden als auch die kritischen Stimmen einzufangen.

Dune 2 hat übrigens schon vor 22 Jahren Geschichte geschrieben. Aber nicht im Kino, sondern als PC-Spiel. Denn der von Westwood entwickelte Titel gilt als einer der Urväter der Echtzeit-Strategie. Im folgenden Video gedenken wir diesem Meilenstein:

PLUS 5:01 Hall of Fame der besten Spiele - Dune 2 - Dune 2

Das sagt ihr in den Kommentaren

Beginnen wir mit den positiven Meinungen zu Dune 2. Die müssen wir nicht lange suchen, denn davon gibt es in den Kommentaren reichlich. Einer der Top-Kommentare stammt von unserem Plus-Mitglied Fallout Boy und bezeichnet Dune 2 als opulentes Epos, hier sein gesamtes Fazit:

Obwohl sich der zweite Teil an einigen Stellen ziemliche Freiheiten gegenüber der Romanfassung nimmt (Stichworte: Alia und Baron Harkonnen und Alia ) und die Handlung, die sich dort eigentlich über viele Jahre erstreckt, gezwungenermaßen auf einen kleinen Zeitraum zusammengedampft wurde, ist er doch ein opulentes Epos geworden. Allein Bildkomposition und -sprache sind richtig, richtig toll geworden. In meinen Augen konnte sich Denis Villeneuve von Film zu Film immer ein bisschen weiter steigern. Daher bin ich wirklich gespannt darauf, wie er die inhaltlichen Änderungen, die er gegenüber der Vorlage vorgenommen hat, in den dritten Teil einbinden und ausbauen wird.

Ins gleiche Horn bläst auch Win32netshadow, der laut eigener Aussage beim Anschauen von Dune 2 eine Gänsehaut hatte. Dr Husten hingegen bezeichnet den Film zwar als visuell fantastisch gemacht, für seinen Geschmack wird aber in der ersten Hälfte zu viel geredet. Sein Fazit am Ende: Alles in allem ziemlich okay.

albertwesker1988 kann weder etwas mit Dune 2 noch mit seinem Vorgänger anfangen, und angesichts der vielen Likes für diesen Kommentar ist er damit in der GameStar-Community offenbar nicht alleine:

Ich verstehe einfach den Hype um Dune nicht. Ich fand den ersten Teil gerade in der ersten Hälfte echt zum Einschläfern langweilig. In der zweiten Hälfte wurde es ein klein wenig besser, aber auch nicht sehr viel. Insgesamt fühlte es sich so an, als hätte man die erste Hälfte komplett rausschneiden können und hätte überhaupt nichts verpasst, was den Film weiterbringt. Die Faszination muss mir echt mal jemand erklären.

Wie immer einen herzlichen Dank an euch für eure zahlreichen Teilnahmen! Habt ihr abseits der Umfrage noch weitere Gedanken zu Dune 2, die ihr unbedingt loswerden möchtet? Dann schreibt sie uns gerne in die Kommentare unter diesem Artikel!

Wenn ihr stattdessen weitere Geschichten aus der Welt von Dune lesen möchtet, haben wir im obigen Kasten gleich drei spannende Anlaufstellen für euch rausgepickt.