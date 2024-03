Dune 2: Jemand ist tatsächlich auf einem Sandwurm ins Kino geritten

Auch Sandwürmer haben ein Recht auf verdammt gute Filme wie Dune 2. Bildquelle: Warner Bros.

Wer kennt das nicht: Da wartet man im örtlichen Kino gerade auf sein überteuertes Snack-Menü, freut sich wie Bolle auf Dune 2 und plötzlich kommt ein Fremen-Krieger auf seinem Sandwurm angeritten.

Klingt ausgedacht? Nein, wir würden euch nie anlügen! Es existiert sogar Beweismaterial, dass sich diese Ereignisse so - oder so ähnlich - zugetragen haben.

Aufwendiges Cosplay mit viel Liebe zum Detail

Der völlig unerwartete Plot-Twist: Es handelt sich nicht um einen echten Sandwurm von Arrakis. Gut so, möchte man sagen, denn dann hätten wir wohl schlechte Karten und würden nicht mehr draußen spazieren gehen.

Vielmehr handelt es sich bei dem gesichteten Exemplar um ein aufwendiges Cosplay des Instagram-Users Jesse Myer. Seht einfach selbst, bevor wir weiter ins Detail gehen:

Musstet ihr herzhaft lachen? Schön, wir auch! Dennoch hat sich der Cosplayer unserer Meinung nach für seine Hingabe Applaus redlich verdient. Vor allem, weil er sich selbst in das Fremen-Outfit von Hauptcharakter Paul Atreides gekleidet hat, um noch authentischer zu wirken.

Sogar seine Reittechnik würde das stolze Wüstenvolk zufriedenstellen. Damit er nicht vom motorisierten Wurm plumpst, nutzt er stilsicher zwei authentische Spitzhacken.

IGN hat Jesse Myer interviewt. Er sei sehr überrascht aber auch total glücklich, dass seine Kreation so viele Menschen begeistert:

Was mir besonders aufgefallen ist, sind Kommentare wie Das Kino ist zurück! und so weiter. Es macht mich einfach glücklich, dass ich derjenige sein kann, der den Leuten dieses Gefühl wieder gibt. Und ich erhalte Kommentare wie Mein Mann hat dieses Video gesehen und will nicht mehr aufhören, darüber zu reden. Er liebt es.

Sogar das offizielle Dune-Profil auf X (ehemals Twitter) wurde aufmerksam auf das Cosplay und hat ein Video davon retweetet:

Was hat es eigentlich mit den Sandwürmern in Dune auf sich?

Falls ihr bislang noch nicht ins Dune-Universum abgetaucht seid und euch deshalb eure Unwissenheit wurmt, liefern wir euch gerne noch etwas Kontext:

Die Sandwürmer - vom Volk der Fremen auch Shai-Hulud genannt - leben in den endlosen Wüsten auf dem Planeten Arrakis. Sie spielen eine essenzielle Rolle bei der Entstehung des wertvollen Spice, also des Rohstoffs, um den sich in Dune alles dreht.

Spoiler-Warnung: Ihr habt Dune 2 noch nicht geschaut, das aber noch vor? Dann solltet ihr jetzt noch rechtzeitig den Notausgang nehmen und lieber etwas über den gewaltigen Director's Cut des Sci-Fi-Spektakels Rebel Moon lesen.

Was die Sandwürmer für Unbedarfte so gefährlich macht: Kleinste Vibrationen auf der Sandoberfläche reichen aus, um sie auf euch aufmerksam zu machen. Wie wir aber in Dune 2 sehen, können die Shai-Hulud von den Fremen zu Recht als Verbündete bezeichnet werden.

Denn das Wüstenvolk reitet auf den majestätischen Ungetümen. Das macht sich auch Paul Atreides in Denis Villeneuves neuem Kino-Hit zu Nutze. Bei seinem Rachefeldzug gegen das Haus der Harkonnen spielen die Sandwürmer eine große (und spektakulär anzuschauende!) Rolle.

Dass Dune 2 wirklich so fantastisch ist, wie alle sagen, wisst ihr bereits, denn ihr habt ja unsere Filmkritik gelesen. Das habt ihr doch, nicht wahr?

Dune 2 ist am 29. Februar 2024 in den deutschen Kinos gestartet und sorgt weiter für Begeisterung. Auf IMDB steht das Sci-Fi-Epos nach wie vor bei imposanten 9 von 10 Sternen und auf Rotten Tomatoes sind 94 Prozent der Kritiker und sogar 95 Prozent des Publikums voll des Lobes über den Streifen.

Habt ihr Dune 2 bereits geschaut? Wenn ja, wie gut hat euch der Film gefallen? Oder seid ihr sogar enttäuscht aus dem Kinosaal gekommen? Sollte das so sein: Was genau hat euch nicht so gut gefallen? Wenn ihr mögt, könnt ihr es uns gerne in die Kommentare schreiben!