Dune 2: Das große Sci-Fi-Sequel startet früher in den Kinos als gedacht

Dune 2 startet jetzt am 1. März 2024 in den Kinos. Kein Grund also, so grimmig dreinzuschauen. Bildquelle: Warner Bros.

Dune: Part 2 hat einen neuen Starttermin verpasst bekommen: Für das große Sci-Fi-Sequel für Denis Villeneuve wird jetzt der 1. März 2024 als neuer Kino-Release angegeben. Damit läuft das von Fans heiß erwartete Sequel jetzt zwei Wochen früher auf der großen Leinwand.

Das gilt zumindest schon mal für US-amerikanische Kinos, aber es ist definitiv davon auszugehen, dass diese Entscheidung auch Deutschland betrifft - eine offizielle Bestätigung lässt derzeit nur auf sich warten.

Wieso kommt Dune: Part 2 überhaupt später?

Eigentlich hätte Dune 2 ja sogar längst anlaufen sollen: Ursprünglich war der 2. November 2023 als Kinostart angesetzt, der jedoch später auf den 15. März 2024 verschoben wurde. Doch weil sich große Filmstudios weigerten, den eigenen Drehbuchautoren und Schauspielern fairere Arbeitsbedingungen und bessere Löhne zu gewähren, kam es zum monatelangen Streik und daraus resultierenden Release-Verschiebungen.

Mittlerweile ist auch der große Streik der Schauspieler-Gewerkschaft SAG-AFTRA beigelegt, womit neue Filme und TV-Serien nicht nur weiter gedreht, sondern auch wieder beworben dürfen. Da Dune: Part 2 für das Studio Warner Bros. einen sehr wichtigen Kino-Release darstellt, wurde der Film schon vor Monaten von 2023 auf 2024 verschoben.

Falls ihr euch jetzt übrigens auf den (früheren) Kinostart von Dune: Part 2 einstimmen wollt, solltet ihr an dieser Stelle vielleicht einen Blick auf den offiziellen Trailer zum Film werfen:

3:01 Dune 2: Der neue Trailer verspricht eine epische Geschichte von Rache und Krieg

Zu Dune startet 2024 auch eine TV-Serie

Übrigens startet 2024 nicht nur ein neuer Dune-Film: Sci-Fi-Fans dürfen sich darüber hinaus auf eine TV-Serie freuen, die das Universum von Dune (abseits der Romanvorlage) weiter ausbaut. Mit Dune: Prophecy widmet sich ein TV-Spin-Off der Vorgeschichte von Dune, die im Herbst des kommenden Jahres anlaufen soll.

Mehr dazu und auch den Plänen von Regisseur Denis Villeneuve zu Dune: Part 3 könnt ihr unter den folgenden Links nachlesen:

Wie gut hat euch der erste Dune von Regisseur Dune Villeneuve gefallen und was für Hoffnungen und Erwartungen habt ihr an Dune: Part Two? Freut ihr euch darüber, dass das Sci-Fi-Universum auch noch mit einer zusätzlichen TV-Serie weiter ausgebaut wird oder könntet ihr guten Gewissens darauf verzichten? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!