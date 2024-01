Dune 2 soll in einem Punkt seinen Vorgänger weit übertreffen

In Dune 2 soll es laut Denis Villeneuve ordentlich zur Sache gehen. Bildquelle: Warner Bros.

Dune 2 wird ein langer Film. Mit einer Laufzeit von 166 Minuten handelt es sich sogar um den bis dato längsten Film von Regisseur Denis Villeneuve. Doch keine Sorge: Langweilig soll es mit Dune: Part Two nicht werden. Denn Villeneuve verspricht, dass die Fortsetzung im Gegensatz zum ersten Teil sogar ein richtiger Actionfilm werden soll.

Das verriet der Regisseur zumindest schon im Dezember 2023 in einem Interview mit Total Film (via GamesRadar). Ihm zufolge soll sich Dune 2 in Bezug auf die Action spürbar von dem Vorgänger unterscheiden - aber auch aus gutem Grund.

Mehr Action in Dune 2

Denn während wir im ersten Dune das Sci-Fi-Universum des Romanautors Frank Herbert erst kennenlernten, bricht zwischen den Harkonnen und den Bewohnern von Arrakis unter der Führung von Paul Atreides (Timothée Chalamet) ein riesiger Krieg aus. Villeneuve beschreibt das Leinwandgeschehen damit wie folgt:

Der erste [Dune] war eher meditativ und besinnlich. Wir folgen einem jungen Mann dabei, wie er einen neuen Planeten und eine fremde Kultur kennenlernt. [Dune 2] ist … mehr Actionfilm als der erste Teil. Er ist muskulöser .

Schon zuvor bezeichnete Villeneuve Dune: Part 2 als einen epischen Kriegsfilm voller Action , der mehr Masse, Substanz und Tanz mit sich bringt. Gleichzeitig ist die Sci-Fi-Fortsetzung laut dem Filmemacher eines der emotionalsten seiner Werke - zuvor war der Regisseur zum Beispiel für Blade Runner 2049, Arrival oder Sicario verantwortlich.

Was ihr sonst zur Zukunft von Dune wissen solltet

Dune 2 soll aktuellen Infos zufolge am 29. Februar 2024 in deutschen und am 1. März 2024 in US-amerikanischen Kinos starten. Ursprünglich hätte der Film längst im November 2023 anlaufen sollen, wurde aber später auf den 14. März diesen Jahres verschoben. Offenbar wurde der Release dann nochmal um zwei Wochen nach vorne verlegt.

Derweil startet 2024 mit Dune: Prophecy außerdem eine TV-Serie, die in die Vergangenheit des Sci-Fi-Universums eintaucht. Darüber hinaus arbeitet Denis Villeneuve mit der Verfilmung von Dune: Messiah ebenso an einem dritten Film. Der könnte aber noch ein paar Jahre auf sich warten lassen. Mehr dazu lest ihr unter den folgenden Links:

Was für Hoffnungen und Erwartungen habt ihr an Dune: Part Two? Wie gut hat euch der erste Film gefallen und welcher Leinwandstreifen von Regisseur Denis Villeneuve ist euer Favorit? Freut ihr euch darüber, dass Dune außerdem eine TV-Serie und sogar einen dritten Teil erhalten soll oder könntet ihr guten Gewissens darauf verzichten?