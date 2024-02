Christopher Nolan lobt Dune 2 in höchsten Tönen und das haut den Regisseur des großen Sci-Fi-Sequels aus den Socken

Regisseur Christopher Nolan vergleicht Dune: Part Two sogar mit Star Wars Episode 5. Bildquelle: Warner Bros.

Dune: Part Two bekommt aktuell zahlreiche positive Reviews. Eine Bewertung des Films freut den Regisseur des Sci-Fi-Films besonders. Die stammt nämlich von seinem Kollegen Christopher Nolan, der Oppenheimer-Regisseur vergleicht Dune 2 mit nichts Geringerem als Star Wars Episode 5.

»Dune 2 ist wie Das Imperium schlägt zurück«

Im Zuge einer IMAX-Aufführung von Nolans Film Tenet durften die Zuschauer Dune: Part Two bereits sehen. Im Anschluss gab es ein Gespräch zwischen Nolan und Villeneuve, von dem ihr einen Ausschnitt bei Raiders of the Lost Podcast sehen könnt:

Dabei erklärt Nolan an Villeneuve gewandt:

Für mich ist es nicht zu viel gesagt, wenn ich sage, dass Dune: Part One Star Wars war, so ist dies [Dune Part Two] für mich eher Das Imperium schlägt zurück, mein Lieblingsfilm aus der Star Wars-Reihe. Ich denke einfach, dass es eine unglaublich aufregende Erweiterung all der Dinge ist, die Sie im ersten Teil eingeführt haben.

»Das ist ein großes Kompliment«, antwortet Villeneuve und erinnert sich an seine Kindheit und seine Kinobesuche, insbesondere von Episode 5. In einem späteren Interview mit GamesRadar+ kommentiert er Nolans Worte erneut:

Das ist ein Vergleich, den ich mich selbst nie getraut hätte. Ich finde, das ist ein wunderbares Kompliment, denn "Das Imperium schlägt zurück" ist bei Weitem mein liebster Star-Wars-Film. Es ist also ein unglaubliches Kompliment, wenn es von Chris [Nolan] kommt.

Dune: Part Two startet am 29. Februar in den Kinos

Ab Donnerstag könnt ihr euch selbst ein Bild davon machen, ob an Nolans Star-Wars-Vergleich etwas dran ist.

Der Film räumt gerade bei den Kritikern ab, bei Rotten Tomatoes sind 97 Prozent aller Kritiken positiv. Schon im Vorfeld wurde Dune 2 mit anderen großen Leinwand-Epen wie Der Herr der Ringe verglichen.

Zur Premiere des Films gab es bereits eine Überraschung, Schauspielerin Anya Taylor-Joy ist ebenfalls in einer bisher unbekannten Rolle im Dune: Part Two zu sehen.

Seid ihr bereits gespannt auf die Fortsetzung des großen Sci-Fi-Films? Werdet ihr schon in den ersten Tagen nach Filmstart ins Kino pilgern? Schreibt es uns gerne in die Kommentare.