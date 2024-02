97 Prozent positiv: Dune 2 räumt bei internationalen Kritiken richtig ab

Sieg auf ganzer Linie für Dune 2? Die ersten Pressestimmen deuten es zumindest an. Bildquelle: Warner Bros.

Schon in der vergangenen Woche schwirrten euphorische Stimmen zu Dune: Part Two durch das Netz. Inzwischen sind auch auf den etablierten Bewertungsplattformen die internationalen Kritiken zu Denis Villeneuves neuem Film eingetrudelt.

Und die könnten positiver kaum sein: Stolze 97 Prozent aller Reviews auf Rotten Tomatoes sind positiv. Auf Metacritic beträgt die Durchschnittswertung zwar nur 80 Punkte, was aber für Filme auf dieser Plattform mehr als respektabel ist - zum Vergleich: Dune von 2021 liegt bei 74 Punkten, der ebenfalls von Denis Villeneuve umgesetzte Blade Runner 2049 bei 81 Punkten.

Wir fassen für euch zusammen, was alles an Dune 2 gelobt und was kritisiert wird.

Die internationalen Kritiken in der Übersicht

Der Cast, die Handlung, die visuellen Effekte - die Liste an Aspekten von Dune 2, die von den Kritikern gelobt werden, ist sehr lang. Erstaunlicherweise stört sich auch kaum jemand an der enormen Laufzeit von 2 Stunden und 46 Minuten, ganz im Gegenteil.

So schreibt Murtada Elfadl von A. V. Club:

Für einen Blockbuster-Film ist Dune: Part Two ist ein packender Ritt, der seine zweieinhalbstündige Laufzeit absolut verdient hat. Die Filmemacher fügen ihrer virtuosen filmischen Darbietung den dringend benötigten Tiefgang hinzu, indem sie ernsthafte Themen aus dem wirklichen Leben aufgreifen.

Julian Roman von MovieWeb vergleicht Dune 2 sogar mit einer sehr populären Fantasy-Serie:

Denis Villeneuves Dune: Part Two übertrifft die ohnehin schon hohen Erwartungen, indem er den Zuschauer in eine vielschichtige, komplexe Erzählung eintauchen lässt. Der Film nähert sich der Brutalität, der Politik und den spirituellen Ränkespielen der brennenden Rache auf die gleiche Art und Weise wie Game of Thrones.

2:37 Dune: Part Two - Der finale Trailer zum Kino-Epos

Und der positive Tenor setzt sich fort: Laut Travis Hopson von Punch Drunk Critics setzt Dune 2 einen neuen Standard für das Sci-Fi-Genre . Richard Lawson von Vanity Fair lobt die hervorragende Balance zwischen Handlung und Optik, Katie Walsh vom Tribune News Service hebt das immersive Worldbuilding hervor.

Die negativen Kritiken im Wortlaut

Etwas schwieriger wird es hingegen, bei den negativen Reviews genau wiederzugeben, was den Kritikern denn nun an Dune 2 missfällt. Oft wird von Oberflächlichkeit oder den gleichen Schwächen wie im ersten Teil geschrieben.

Letzteres Teilzitat stammt von David Ehrlich, dessen komplettes Fazit für indieWire wie folgt lautet:

Der neue Film macht nicht nur genau da weiter, wo der letzte aufgehört hat, er übernimmt auch die Stärken und Schwächen, die das vorherige Kapitel so erstaunlich, aber langweilig gemacht haben.

Nick Newman von The Film Stage stört sich vor allem an einer zähen ersten Hälfte von Dune 2, die sich laut ihm wie Dienst nach Vorschrift anfühlt:

Es kostet ein gutes Stück kostbare Leinwandzeit, bis der zweite Teil etwas anderes ist als eine durchgängige Verpflichtung zum Abhaken von Checklisten, die durch handwerkliches Können gestützt wird.

Jetzt beginnt das große Warten auf die Stimmen des Publikums. Bis die ersten Zuschauer-Reviews eintrudeln, dauert es nicht mehr lange. Schließlich startet Dune 2 bereits in wenigen Tagen, genauer gesagt am 29. Februar 2024, auch hierzulande in den Kinos. Seid ihr schon gespannt auf den Film? Lasst es uns gerne in den Kommentaren wissen!