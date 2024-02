So gut wie Der Herr der Ringe: Dune 2 wird von Kritikern mit Lob überhäuft

Dune 2 kann die Kritiker nicht nur überzeugen, der Film begeistert sie sogar. Bildquelle: Warner Bros.

Dune 2 startet am 29. Februar 2024 in den deutschen Kinos und hat erst kürzlich bei der Weltpremiere mit der Cast-Enthüllung eines weiteren Stars überrascht. Inzwischen schlagen auch die ersten Reaktionen derer im Netz auf, die den Blockbuster von Regisseur Denis Villeneuve bereits vorab gesehen haben.

Begeisterung ist fast noch untertrieben. Viele Stimmen feiern Dune 2 schon jetzt als Villeneuves Meisterstück und vergleichen den Film sogar mit Peter Jacksons Herr-der-Ringe-Trilogie.

Zum warm werden schauen wir uns erst noch gemeinsam den finalen Trailer an:

2:37 Dune: Part Two - Der finale Trailer zum Kino-Epos macht Fans das Warten wohl unerträglich

»Spektakulär«, »meisterhaft«, »perfekt«

Falls ihr Dune-Fans seid, müssen wir euch warnen: Sobald ihr die ersten Aussagen zum zweiten Teil der als Trilogie geplanten Reihe gelesen habt, dürfte euch das Warten auf den Kinostart nur noch schwerer fallen. Aber gut, ihr wollt es wohl nicht anders.

Es schockiert wohl niemanden, dass ich Dune2 absolut geliebt habe. Unglaubliches Filmhandwerk. Brillante Musik. Die gesamte Besetzung war ausgezeichnet. Meine einzige Beschwerde ist, dass ich wünschte, er wäre länger. Kein Scherz. Der Film dauert 2 Stunden und 40 Minuten(?) und ich wäre froh gewesen, noch eine weitere Stunde zu sehen.

Das waren die Worte von Collider-Redakteur Steve Weintraub. Mit seiner Meinung steht er nicht alleine da, ganz im Gegenteil. Eric Eisenberg von CinemaBlend bezeichnet Dune 2 gar als »magische Erfahrung« und »atemberaubend«.

Noch ein paar Superlative mehr gefällig? Könnt ihr haben. Der Film-Kritiker Griffin Schiller bezeichnet Dune 2 als das Magnum Opus von Denis Villeneuve und das definitive Sci-Fi-Epos einer ganzen Generation – eine Meinung, die Variety-Redakteurin Jazz Tangcay teilt.

Dune 2 in einer Liga mit Der Herr der Ringe?

Ein Lob der ganz besonderen Art erhält Dune: Part Two von Jordan Farley, seines Zeichens Redakteur bei Total Film. Laut ihm sei der zweite Teil noch eindringlicher, greifbarer und emotionaler als sein Vorgänger und stellt den Film gar auf ein Niveau mit Peter Jacksons Der-Herr-der-Ringe-Trilogie:

Wenn euch also bislang noch ein paar gute Gründe gefehlt haben, weshalb ihr Ende Februar in euer örtliches Kino rennen solltet, seid ihr ja nun vielleicht überzeugt. Mehr zu Dune 2 erzählen wir euch in diesen spannenden Storys:

Wie sehr freut ihr euch auf Dune 2? Werdet ihr direkt am ersten Tag ins Kino gehen oder wartet ihr lieber noch die ersten Stimmen des Publikums ab, um besser einschätzen zu können, ob die vielen Vorschusslorbeeren wirklich gerechtfertigt sind? Wie hat euch der erste Teil von Denis Villeneuves Dune-Trilogie gefallen? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!