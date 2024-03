Umfrage: Wie gut hat euch Dune 2 gefallen?

3:01 Dune 2: Der neue Trailer verspricht eine epische Geschichte von Rache und Krieg

Die fast drei Stunden lange Fortsetzung des Sci-Fi-Epos Dune 2 erntet wenige Tage nach Kinostart bereits überdurchschnittlich hohe Wertungen von Kritikern und Zuschauern. Auf Rotten Tomatoes steht der zweite Teil gerade bei ganzen 94 Prozent, der Audience Score liegt sogar bei 95 Prozent!

Auch unser hauseigener Film-Experte Vali ist begeistert und bezeichnet Dune 2 als ein Meisterwerk. Seine ganze spoilerfreie Review zum Film könnt ihr hier nachlesen:

Wie gut hat euch der Film gefallen?

Aber Kritiker sind uns jetzt erstmal egal: Wie immer wollen wir natürlich auch von euch wissen, wie euch der Film gefallen hat! Schreibt uns auch gerne eure ausführlichere Meinung in die Kommentare und erzählt uns, was euch besonders gut gefallen hat - oder wovon ihr vielleicht total enttäuscht wart!

Hat euch der zweite Film mit seinen Action-Szenen besser gefallen als sein eher ruhiger Vorgänger? Wie gefallen euch die Charaktere, Inszenierung und das Worldbuilding?

Ihr habt Dune 2 noch nicht gesehen? Dann kommt doch in ein paar Tagen nochmal zurück zu der Umfrage und erzählt uns dann von euren Eindrücken!

Wie geht es mit Dune weiter?

Aktuell wurde Dune 3 noch nicht offiziell bestätigt. Die ersten beiden Filme decken allerdings nur das erste von insgesamt sechs Dune-Romanen ab und das Ende von Villeneuves Neuverfilmung lässt auch darauf schließen, dass mindestens noch ein weiterer Film folgen wird.

Für den Regisseur würde damit auch ein Traum in Erfüllung gehen. Mehr dazu, zur möglichen Story von Dune 3 und weiteren Infos zur Zukunft der Reihe lest ihr im oben verlinkten Artikel. Vergesst aber nicht, uns von euren Eindrücken zu erzählen, bevor ihr weiterzieht! Wie haben euch die ersten beiden Filme gefallen? Würdet ihr euch über einen dritten Teil freuen? Oder konnte euch die Neuverfilmung so gar nicht packen?