Steht für Dune 3 eine radikale Änderung bevor? Star-Regisseur Denis Villeneuve deutet Story-Umbruch an

Paul Atreides (Timothée Chalamet) wird in Dune 3 vermutlich eine ganz andere Seite von sich zeigen. Bildquelle: Warner Bros.

Denis Villeneuve ist ein vielbeschäftigter Mann, der scheinbar selbst in seinem eigentlichen Urlaub nicht richtig abschalten kann. Deshalb tauscht er jetzt die Entspannung des abgeschotteten Lebens in den Wäldern wieder gegen seinen Regiestuhl ein.

Dennoch zeigt die kurze Erholung ihre Wirkung: In einem Interview mit Deadline ist Villeneuve in Plauderstimmung und gibt erste Details zu Dune 3 bekannt - jedenfalls so lange, bis er von seiner Pressesprecherin mahnend angeschaut wird.

Was ist der aktuelle Stand?

Der Regisseur gibt in dem Interview preis, dass er sich bereits im Schreibprozess für den dritten Teil der Reihe befindet.

Villeneuve macht jedoch kein Geheimnis daraus, dass die Dune-Werke für ihn keine Trilogie sind. Die ersten beiden Filme basieren auf dem gleichnamigen ersten Roman von Frank Herbert. Dune 3 hingegen wird auf dem zweiten Buch Dune Messiah basieren und spielt demnach 12 Jahre in der Zukunft.

2:49 Dune: Prophecy könnt ihr schon ab dem 18. November 2024 bei Sky und WOW schauen. Die Serie aus dem Dune-Universum handelt von den Anfängen des Orden Bene Gesserit.

Die Hauptbesetzung besteht im neuen Werk neben Paul Atreides (Timothée Chalamet) und der fremischen Stammeskriegerin Chani (Zendaya) auch aus Prinzessin Irulan (Florence Pugh) und Pauls Schwester Alia Atreides (Anya Taylor-Joy).

Dune 3 soll in zwei Jahren erscheinen und aktuell steht der 18. Dezember 2026 als mögliches Veröffentlichungsdatum bei Warner Bros. im Raum. Für diesen Termin ist nämlich ein Event-Film von Villeneuve angekündigt worden.

Dune 3 wird ganz anders als seine Vorgänger

Villeneuve bezeichnet sein Projekt als »neuen Film mit neuen Umständen.« Das kann zwar viel bedeuten, aber zwischen den Zeilen klingt es doch schon sehr danach, als würde sich der Regisseur stark an der Handlung des Buches orientieren. Dazu sagt er genau:

»[...] wie Herbert es mit Dune: Messiah gemacht hat, halte ich es für eine großartige Idee, etwas völlig anderes zu machen. Die Geschichte spielt etwa 12 Jahre nach der Stelle, an der wir die Figuren am Ende des zweiten Teils verlassen haben. Ihre Reise, ihre Geschichte ist dieses Mal anders, und deshalb sage ich immer, dass es zwar dieselbe Welt ist, aber ein neuer Film mit neuen Umständen.«

Schon im Februar 2024 machte der Regisseur zudem deutlich, dass er Paul Atreides so darstellen möchte, wie es der Autor vorgesehen hat: als Anti-Helden. Vor allem aus diesem Grund schrieb Frank Herbert den zweiten Band Dune Messiah. Er wollte richtigstellen, dass Paul kein Held ist und auch nicht als solcher gesehen wird.

Wenn ihr bis dahin noch mehr von Dune sehen möchtet: Am 18. November 2024 startet die Serie Dune: Prophecy auf Sky und WOW. Dort geht es um die Anfänge des Ordens Bene Gesserit und wie der überhaupt so viel Einfluss erlangt hat.

Eins ist jedenfalls sicher: Für diesen Film werden wir starke Nerven und so einiges an Snacks benötigen.