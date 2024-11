Dune: Die neue HBO-Serie kann laut Kritikern nicht mit den Kinofilmen mithalten

Die ersten Reviews zu Dune: Prophecy sind da. Bildquelle: Warner Bros./Legendary Television

Mit Dune: Prophecy wird bald die erste Serie aus Frank Herberts Universum veröffentlicht und erstmals verfolgen wir nicht das Leben von Paul Atreides.

Jetzt sind die ersten Kritiken zu Episode 1-4 endlich da und die versprechen gute Ansätze, aber ohne frischen Wind.

Kleine Spoiler-Warnung! Im Folgenden können schon ein paar Details aus der Serie verraten werden.

Zurück zu den Wurzeln der Schwesternschaft

Am 18. November 2024 erscheint die Prequel-Serie Dune: Prophecy hierzulande auf Sky und dem hauseigenen Streaming-Anbieter WOW.

Die Show spielt 10.000 Jahre vor der Existenz der Hauptfigur aus den Filmen Paul Atreides. Um für eine stabile Regierung zu sorgen, gründen die zwei Harkonnen-Schwestern Valya (Emily Watson) und Tula (Olivia Williams) den Orden der Bene Gesserit.

2:28 Dune: Prophecy sieht immer mehr wie eine Sci-Fi-Version von Game of Thrones aus

Autoplay

Ein guter Anfang, mehr aber auch nicht?

Auf IMDb erhält die Serie aktuell auf 296 Bewertungen stolze 8,0 Sterne. Mit einem Kritiker Score von 73 Prozent kommt Dune: Prophecy auf Rotten Tomatoes etwas schlechter weg. Ein Audience Score folgt dort, sobald die Serie erschienen ist. Zum aktuellen Zeitpunkt gibt es auf Metacritic noch keine Bewertungen.

Noch einmal zur Erinnerung: Die Presse durfte vorab nur die ersten vier von insgesamt sechs Episoden schauen. Weshalb sich die Meinungen nicht auf das große Finale der Serie beziehen.

Was finden die Kritiker an Dune: Prophecy gut? Die Serie hat Potenzial und einige spannende Elemente in ihrer Handlung.

Was gefällt ihnen nicht? Der eigene Aufbau der Welt wird als »zu komplex« wahrgenommen und die Nebenhandlungen werden von Kritikern als »langweilig« beschrieben. Zudem gibt es zu viele Charaktere.

Die ersten Kritiken zu Dune: Prophecy fallen also eher ernüchternd aus, aber immerhin fehlen noch die finalen zwei Episoden. Die könnten die Kursrichtung womöglich korrigieren, aber bestimmt nicht den Gesamteindruck vollkommen verbessern.

Regisseur Denis Villeneuve befindet sich aktuell schon im Schreibprozess für Dune 3 und das früher als geplant. Wenn ihr mehr darüber erfahren möchtet, dann schaut doch in dem oben verlinkten Artikel vorbei.