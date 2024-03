Dune: Das komplette Pen & Paper zur fantastischen Vorlage kostet gerade nur 17 statt 185 Euro

Im Pen & Paper trefft ihr auf beannte Fraktionen wie die Fremen von Arrakis.

Mit Dune hat Autor Frank Herbert ein einzigartiges Sci-Fi-Universum erschaffen, das noch weit über die Geschehnisse um Paul Atreides und die Prophezeiung hinausgeht. Der Film lässt aktuell die Kinokassen klingeln und fährt großartige Kritiken ein – auch unser hauseigener Filmexperte Vali ist begeistert.

Euch reicht das noch nicht, weil ihr am liebsten selbst in die ferne Zukunft reisen wollt? Dann ist das aktuelle Humble-Angebot für euch wahrscheinlich sehr spannend: Ihr bekommt aktuell das komplette Regelwerk für Dune als Pen & Paper für unter 20 Euro.

Alles Wichtige zum Dune-Bundle

Was steckt drin? Es gibt wie üblich drei verschiedene Bundles, das kleinste enthält vier Dateien und kostet gerade mal einen Euro. Wollt ihr das volle Programm, dann wählt die Version »Komplettes Bundle mit 17«. Sie kostet 16,67 Euro (optional könnt ihr mehr Geld für gute Zwecke spenden) und enthält folgende Dateien:

Grundregelwerk Dune: Adventures in the Imperium

Ein Schnellstart-Set mit sechs vorgefertigten Charakteren

Acht Kampagnen und Abenteuer

Lore-Bücher, die euch etwa den imperialen Hof näher bringen

Charakterbögen

Zubehör, wenn ihr selbst eine Runde meistern wollt

Hinweis: Um das Core-Regelwerk zu erhalten, bekommt ihr von Humble einen Code, den ihr wiederum bei DriveThruRPG.com einlöst. Ihr müsst euch dort dafür einen (kostenlosen) Account erstellen.

Normalerweise kosten diese Regelwerke zusammen circa 185 Euro. Ihr spart euch also jede Menge, wenn ihr euch das Angebot sichert, es gilt noch bis zum 21. März 2024.

Wie ist Dune als Pen & Paper? In der Redaktion haben wir es noch nicht selbst ausprobiert, aber ihr könnt euch bei OrkenspalterTV auf YouTube ein Unboxing anschauen. Das System basiert wie auch Star Trek Adventures auf 2d20, bei dem man möglichst niedrig würfeln möchte.

Jeder Charakter bringt eine eigene Motivation (den sogenannten »Drive«) mit, der für Proben mit Talentwerten kombiniert wird. Als Gruppe verdienen sich Spielerinnen und Spieler außerdem Boni, die dann auf wichtige Würfe angerechnet werden können.

Es handelt sich um ein mittelkomplexes System, für das ihr am besten ein wenig Vorwissen über die Lore mitbringt. Zu diesem Fazit kommt auch ein ausführlicher Testbericht bei Teilzeithelden.de.

Falls ihr lieber andere fiktive Universen besucht, haben wir noch viel mehr Tipps zu Pen & Paper für euch:

Haben wir Dune-TTRPG-Spieler in der GameStar-Community? Meldet euch gerne in den Kommentaren und erzählt, was euch am System gefällt und wo es vielleicht Hausregeln braucht. Wir sind gespannt, von euch zu hören! Und Redakteurin Steffi hat das Regelwerk gleich auf ihre lange, lange To-Play-List gesetzt - irgendwann teilt sie dann auch ihre Meinung mit euch!