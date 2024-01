Pen & Paper: Ihr habt einen klaren Rollenspiel-Favoriten und viele spannende Vorschläge

Viele von euch sind in den wundersamen Welten von DnD und Co. unterwegs. Ja, das hier sind Minsc und Boo. Bildquelle: Wizards of the Coast

Die GameStar-Community liebt nicht nur digitale Spiele. Das wussten wir natürlich schon, aber unsere aktuelle Umfrage zum Thema Pen & Paper hat es wieder bewiesen. Wir wollten darin von euch wissen, ob ihr aktiv TTRPGs spielt und wenn ja, welches System ihr dabei verwendet. Vielen Dank fürs fleißige Mitmachen!

Die Ergebnisse sind eindeutig: Viele von euch lieben Rollenspiele auch mit Stiften und Würfeln. Es gibt einen klaren Sieger bei euren derzeit meistgespielten Regelwerken – und in den Kommentaren habt ihr viele spannende Geschichten erzählt und Vorschläge gemacht. Schauen wir uns das Ganze mal an.

So habt ihr abgestimmt

Die meisten Abstimmungen (31 Prozent) entfallen auf: »Ja, ich spiele aktiv Pen & Paper, vor allem Dungeons & Dragons«. Keine große Überraschung! Immerhin ist es eins der ältesten und bekanntesten Rollenspiele der Welt, problemlos auf Deutsch verfügbar und zudem durch Projekte wie Critical Role in den vergangenen Jahren nochmal vielen vorgestellt worden.

Auf Platz zwei (22 Prozent) landen die »anderen Systeme«, darüber reden wir im Kommentarteil des Artikels noch. 15 Prozent der Teilnehmenden spielen aktiv vor allem Das Schwarze Auge. 11 Prozent spielen gerade nicht, haben es aber früher getan. Und 10 Prozent haben noch nie ein TTRPG gespielt, hätten aber Interesse daran. Tipp für euch: Solange ihr keine Gruppe dafür habt, probiert doch mal ein Solo-Spiel aus!

Nur sechs Prozent von euch spielen vor allem Pathfinder und fünf Prozent haben noch nie ein TTRPG gespielt und daran auch kein Interesse.

Bei über 5.000 Abstimmungen zeigt sich ein klares Bild: Die überwältigende Mehrheit aller Teilnehmenden spielt aktiv Pen & Paper oder hat es früher getan. Gut, unsere Überschrift hat natürlich auch bevorzugt solche Leute angezogen, die sich mit TTRPGs beschäftigen, wie manche auch ganz richtig in den Kommentaren angemerkt haben. Der wahre Anteil in der gesamten GameStar-Community dürfte deutlich kleiner ausfallen.

Es zeigt aber trotzdem, dass wir eine große Gruppe grundsätzlich interessierter Menschen auf der Webseite haben – das ist sehr wertvoll für uns zu wissen! Noch wertvoller sind natürlich eure zahlreichen Wortmeldungen unter dem Artikel.

Das sagt ihr in den Kommentaren

Viele von euch haben ihre persönliche Geschichte erzählt, wie ihr zu Pen & Paper gekommen seid, welche Systeme ihr bevorzugt und wie ihr eure Freunde mit eurer Begeisterung angesteckt habt. Viele spielen mehrere Rollenspiele parallel oder haben früher Erfahrungen mit allen möglichen Regelwerken gesammelt.

Plus-Leser Cyon schreibt, dass er ein passendes Rollenspiel für die ganze Familie gefunden hat:

Jetzt mit meinen beiden Kindern und Frau angefangen: So nicht Schurke! Ein Pen and Paper für kleine Abenteurer. Vor allem die Kleine hat total Spaß damit, zumal es extrem kindgerecht ist.

Und am Rollenspiel-Einstieg von Plus-Leser Miosam sind sogar wir »schuld«!

Ich hab dank Ready to Roll angefangen! Und hab super gerne die einführenden Artikel von Fabiano gelesen. Von mir aus kann es dazu gerne mehr geben!

155:43 Ready to Roll: Die erste Folge unserer Pen & Paper-Kampagne - Krach im Museum

Manche von euch haben außerdem Anregungen dagelassen, etwa über eine Abstimmung, bei der man mehrere Systeme anklicken kann und viel mehr Rollenspielsysteme (Midgard, Call of Cthulu, World of Darkness, Shadowrun …) zur Auswahl stehen. Das wollen wir auch umsetzen, also haltet die Augen offen! Wir sind schon sehr gespannt, ob Dungeons & Dragons auch dabei das Rennen macht.

In der GameStar-Redaktion gibt es ebenfalls viele, die neben Videospielen auch begeistert für Brettspiele (Hallo, Heiko!) und Pen & Paper brennen. Es dürfte also wenig überraschen, dass wir gerade einige Artikel zu diesem Thema veröffentlichen – und die Grenzen zwischen Pen & Paper und digitalen Spielen verwischen ja auch längst nicht erst seit Baldur’s Gate 3.