Dune: Awakening: Survivalspiel erzählt, was passiert wäre, wenn es Paul Atreides nie gegeben hätte

Durch die alternative Geschichte werden sowohl Neulinge als auch eingefleischte Dune-Fans abgeholt.

Während der Opening Night Live vom Summer Game Fest 2024 wurde ein neuer Trailer für das kommende Survival-MMO Dune: Awakening veröffentlicht. Dieser zeigt zwar keine neuen Spielszenen, jedoch verrät er erstmals mehr über die Geschichte, die euch das Spiel erzählen wird.

Was wäre wenn?

In Dune Awakening wird die Geschichte erzählt, was passiert wäre, wenn es Paul Atreides nie gegeben hätte. Ursprünglich war es durch die Prophezeiung des Ordens vorgesehen, dass seine Mutter eine Tochter erhält. Jedoch entschied sie sie sich dagegen und gebar einen Sohn, was für absolutes Chaos gesorgt hat.

Nun erfahrt ihr, wie Dune eigentlich hätte verlaufen sollen. Indem nun doch ein Mädchen geboren wird, verfolgt das Spiel eine alternative Realität und erzählt eine völlig andere Geschichte als die Buchvorlage und die Kinofilme. Aber seht einfach selbst:

1:51 Dune: Awakening: Der neue Trailer verrät, dass ihr euch auf eine alternative Geschichte freuen könnt

Was ist bereits bekannt?

Typisch für den Entwickler Funcom werden die Survival-Elemente einen großen Teil des MMOs ausmachen. Diese sollen deutlich über Hunger- und Durst-Mechaniken hinaus gehen. Zum Beispiel bekommt ihr es mit mächtigen Gegnern wie Sandwürmern zu tun und auch die erbarmungslose Sonne kann euch gefährlich werden.

Außerdem könnt ihr euch auf eine freie Klettermechanik freuen, die einigen Genre-Fans schon von Conan Exiles bekannt sein dürfte. Zudem wird es einen umfangreichen Charakter-Editor sowie eine nahtlose, vernetzte Welt geben.

Welche Inhalte von Dune: Awakening noch bekannt sind und wie wir das Spiel anhand der bekannten Informationen und Spielszenen einschätzen, erfahrt ihr in unserer umfangreichen Preview.

Wann Dune: Awakening erscheinen soll, ist zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht bekannt. Am 20. Juni 2024 soll es jedoch eine Direct-Show geben, an der sich das womöglich ändern könnte. Vielleicht könnt ihr euch dann auch über neue Spielszenen und weitere Informationen zu Funcoms neuem Survival-MMO freuen.

Außerdem wurde inzwischen der Kinofilm Dune 3 bestätigt. Doch wann dieser erscheinen soll, ist ebenfalls noch nicht bekannt.