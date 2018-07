Regisseur Denis Villeneuve entwickelt für Legendary Pictures die seit längerem geplante Neuverfilmung des Science-Fiction-Klassikers Dune - Der Wüstenplanet, nach der Buchreihe von Frank Herbert.

Inzwischen hat die Suche nach einer Besetzung begonnen und mit dem jungen Schauspieler Timothée Chalamet möchte der Filmemacher die Hauptrolle des Paul Atreides besetzen. Der 22-jährige Shootingstar spielt schon in Christopher Nolans Interstellar (2014) mit und wurde für seine erste Hauptrolle im Drama »Call Me by Your Name« (2017) mit einer Oscar-Nominierung belohnt.

Im Dune-Film soll er das Oberhaupt einer adligen Familie darstellen, die auf dem Planeten Dune die begehrte Droge Spice abbaut, um die sich ein Machtkampf entbrannt. In der wohl bekanntesten Verfilmung »Dune - Der Wüstenplanet« von David Lynch aus dem Jahr 1984 stellte damals Kyle McLachlan (Twin Peaks) Paul Atreides dar.

Der Dune-Zyklus als Film, Serie und Spiel

Die Dune-Romane von Frank Herbert bestehen aus sechs Bänden und erschienen zwischen den 60er und 80er Jahren. Nach dem Tod des Autors setzte sein Sohn Brian Herbert den Dune-Zyklus fort. Die Handlung spielt im Jahr 10191 nach Gründung der Raumfahrergilde. Während die Menschheit andere Planeten besiedeln, liefern sich verfeindete Adelshäuser einen Machtkampf um die Herrschaft über den Wüstenplaneten Arrakis, auf dem das für die Raumfahrt benötigte Spice abgebaut wird.

Die Vorlage wurde bereits mehrfach verfilmt, wie den Kinofilm Dune - Der Wüstenplanet (1984) von Regisseur David Lynch, gefolgt von einer Dune-Serie (2000) mit William Hurt und Uwe Ochsenknecht, und der Sequel-Serie Children of Dune (2003) mit James McAvoy.

Hinzu kommen einige Videospiele zur Reihe, wie Dune, Dune 2 - Kampf um Arrakis, Emperor: Schlacht um Dune und das 3D Actionspiel Frank Herbert's Dune.