Regisseur Denis Villeneuve (Arrival, Blade Runner 2049) entwickelt für Legendary Pictures eine Neuverfilmung des Science-Fiction-Klassikers Dune - Der Wüstenplanet nach der Buchreihe von Frank Herbert. Mit dem Jungstar Timothée Chalamet als Paul Atreides ist bereits eine erste Besetzung gefunden.

Passend zum Kinostart im Jahr 2020 sollen neben dem Film auch neue Spiele aus dem Dune-Zyklus erscheinen. Nein, dabei handelt es sich leider nicht um neue Videospiele, sondern vielmehr um Brettspiele.

Mehrere Brettspiele zur Dune-Zyklus geplant

Legendary konnte gemeinsam mit Herbert Properties LLC einen mehrjährigen Deal mit dem Spielehersteller Gale Force Nine abschließen, bekannt für die Spiele Firefly Adventures, Star Trek: Ascendancy, Doctor Who: Time of the Daleks und Vault of Dragons aus der Dungeons & Dragons-Reihe.

In einer offiziellem Statement kündigen Gale Force Nine gleich mehrere Brettspiele aus der gesamten Dune-Reihe an, die rund um den Kinostart des Film-Reboots erscheinen sollen. Den Anfang macht ein Tabletop RPG im Jahr 2019. Noch gibt es keine konkreten Details dazu, welchen Bereich das Rollenspiel aus dem umfangreichen Dune-Zyklus abdecken wird.

Today @Legendary and Herbert Properties LLC announce a multi-year licensing agreement with @GaleForceNine to bring the beloved sci-fi franchise DUNE to the world of tabletop gaming. https://t.co/H6LDIzTNKI #Dune #TheSleeperHasAwakened pic.twitter.com/NkjRJZRAah — Gale Force Nine (@GaleForceNine) August 14, 2018

Neue Videospiele geplant?

Mit diesem umfangreichen Deal stehen die Chancen gut, dass es künftig auch neue Videospiele zur Reihe geben wird. Bisher erschienen sind Spiele wie Dune, Dune 2 - Kampf um Arrakis, Dune 2000, Emperor: Schlacht um Dune sowie das 3D Actionspiel Frank Herbert's Dune.