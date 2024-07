»Das ist mal richtig spaßig!« - Kostenloses Steam-Spiel Dungeonborne begeistert die einen, enttäuscht die anderen

Die Gaming-Welt hat eine neue Nische für sich entdeckt: Escape from Tarkov, aber als Dungeon Crawler. Seit Dark and Darker im Februar 2023 im Rahmen des Steam Next Festivals aufschlug, begeistert der Genre-Mix aus Fantasy-Rollenspiel und PvP-Extraction- Shooter Abertausende von Leuten. Durch rechtliche Streitigkeiten verschwand Dark and Darker dann für viele Monate von der Bildfläche.

Und jetzt streiten sogar zwei Fantasy-Dungeon-Crawler um die Krone. In der einen Ecken steht Dark and Darker, mittlerweile zurück auf Steam, mit 32.000 gleichzeitig aktiven Spielerinnen und Spielern für ein Nischenprojekt immens erfolgreich. In der anderen Ecke der neueste Herausforderer: Dungeonborne, am 19. Juli 2024 im Early Access gestartet, ebenfalls kostenlos, ebenfalls immens erfolgreich, ebenfalls von 32.000 Leuten gleichzeitig gespielt.

Viel spaßiger als Dark and Darker! nennen es die einen, Dieses Spiel ist Müll! sagen die anderen. Die Steam-Bewertungen stehen aktuell bei 73 Prozent positiv, also ein typisches Spiel an der Grenze zwischen Geheimtipp und Enttäuschung. Schauen wir uns die Pros und Cons mal an.

Was ist Dungeonborne für ein Spiel?

Erstmal die wichtigsten Infos zum Spiel auf einen Blick:

Dungeonborne ist ein Dungeon Crawler, in dem Dreierteams gegen fiese KI-Monster und andere Spielerteams antreten.

Ihr wählt euch zu Beginn eine von fünf klassischen Fantasy-Klassen, von Ritter über Schurke bis zum Magier ist alles dabei.

2:39 Dungeonborne, direkter Rivale von Dark and Darker, zeigt kurz vor Release neues Gameplay

Ihr erkundet die Dungeons aus Ego-Perspektive, sammelt immer besseres Equipment, levelt euren Charakter und schafft es am Ende hoffentlich, sicher wieder nach Hause zu kommen.

Wenn ihr sterbt, ist eure Beute futsch.

Wie in einem Battle Royale treibt euch ein giftiger Kreis immer näher zum Ausgang.

Man kann also sagen: Dungeonborne funktioniert ziemlich exakt wie Dark and Darker. Aber am Ende zählt ja auch die konkrete Ausführung.

Positive Stimmen zu Dungeonborne?

Dungeonborne hat aktuell rund 3.000 Steam-Rezensionen. Das Spiel befindet sich im Early Access, viele Bewertungen preisen diesen frühen Zustand des Spiels logischerweise mit ein. Viele positive Stimmen loben, wie viel runder als Dark and Darker (ebenfalls Early Access) sich das Spiel jetzt schon anfühle. Repräsentativ User RuffSamurai:

So viel weniger Ecken und Kanten als Dark and Darker. Das ist mal richtig spaßig! Steam-Rezensent RuffSamurai

Und noch etwas ausführlicher bringt es User Taddy Mason auf den Punkt:

Mit Dark and Darker bin ich nie so recht warm geworden, aber dieses Spiel gefällt mir richtig gut. Es fühlt sich viel einsteigerfreundlicher an. Obwohl es natürlich auch herausfordernd sein kann, ist es insgesamt fair und belohnend. Für ein kostenloses Early-Access-Spiel bietet es auch ordentlich Inhalt. Steam-Rezensent Taddy Mason

Auch die Monetarisierung des Spiels sei aktuell noch sehr fair. Es gibt bloß eine Handvoll an kosmetischen Items, die echtes Geld kosten; das lässt sich getrost ignorieren.

Es gibt auch negatives Feedback

Auf der negativen Seite wird immer mal wieder das maue Trefferfeedback in den Kämpfen bemängelt, aber allen voran steht ein Kritikpunkt im Zentrum: Dass sich PvP gegen andere Spieler nicht abschalten lässt. Viele Leute wünschen sich einfach eine launige Koop-Erfahrung mit Kumpels, in der sie gemeinsam Dungeons erkunden, Monster besiegen und Beute einsacken. Es existiert derzeit noch keine Möglichkeit, andere Dreier-Teams aus echten Menschen optional abzuschalten. User bwitz33 bringt es recht repräsentativ auf den Punkt:

Der PvP ist so lahm. Ich liebe die Idee des PvE-Parts, aber mich nervt einfach, dass mir andauernd jemand auflauern kann, um mich auszurauben. Ich weiß, dass das Spiel so konzipiert wurde. Ich würde mir trotzdem einen optionalen PvE-Modus wünschen; ich habe einfach keine Zeit, mich in einen so knallharten Multiplayer reinzufuchsen. Steam-Rezensent bwitz33

Erschwerend kommt hinzu, dass Dungeonborne aktuell - so die Kritiker - noch kein wirklich funktionierendes Skill-Matchmaking besitzt. Viele Level-1-Spieler werden also von erfahrenen Leuten geplättet, gegen die sie mit ihrer Popelausrüstung einfach keine Chance haben.

Was denkt ihr? Habt ihr Dungeonborne schon ausprobiert? Der Early Access soll laut Entwicklern noch rund drei bis sechs Monate in seiner Frühphase laufen, ihr habt also massig Zeit, das Spiel mal kostenlos auszuprobieren. Lasst uns gerne wissen, was ihr davon haltet.