Am 25. November 2021 soll ein neuer Dungeons-&-Dragons-Film in die Kinos kommen, nachdem es mit dem ersten Anlauf von 2000 eher schlecht als recht geklappt hat. Für die Regie wurden nun möglicherweise Jonathan Goldstein und John Francis Daley verpflichtet, die sich zuletzt vor allem als Autoren von Spider-Man: Homecoming oder als Regisseure von Game Night einen Namen machten.

Darüber hinaus zeigten sich die beiden in der Vergangenheit bereits für TV-Serien wie Bones - Die Knochenjägerin oder Komödien wie Vacation - Wir sind die Griswolds, Kill the Boss oder Voll daneben, voll im Leben verantwortlich.

Zwischenzeitlich sollten Goldstein und Daley für DC den The-Flash-Film mit Ezra Miller in Szene setzen, wurden aber dann von Andy Muschietti (Stephen Kings ES) ersetzt. Für Dungeons & Dragons lösen sie nun Chris McKay (The LEGO Batman Movie) ab, der den Batmans früheren Robin Nightwing ins Kino bringen soll.

Aktuell haben Jonathan Goldstein und John Francis Daley laut Variety noch keinen Vertrag unterschrieben, befinden sich aber in »aktiven Verhandlungen«, um Dungeons & Dragons in Szene zu setzen. Im Jahr 2000 gab es bereits eine Realverfimung Mit Jeremy Irons, die jedoch gnadenlos bei Kritikern, Zuschauern sowie an den Kinokassen durchfiel. Zwei direkte Fortsetzungen schafften es dann nur noch ins Heimkino.

Um was es in der neuen Verfilmung von Dungeons & Dragons geht und welche Schauspieler in welchen Rollen auftreten soll, ist noch nicht bekannt. Das Projekt von Paramount ist für einen Kinostart am 25. November 2021 angesetzt.