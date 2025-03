Monopoly kommt ins Kino und dafür ist das Team des grandiosen Dungeons & Dragons-Films verantwortlich

Ein Monopoly-Film kommt in die Kinos. Ja, wirklich. Bildquelle: Paramount Pictures

Das nächste Projekt von John Francis Daley und Jonathan Goldstein steht fest! Und nein, dabei handelt es sich nicht um Dungeons & Dragons 2, nach dem sich Fantasy-Fans wahrscheinlich die Finger lecken würden.

Stattdessen verantwortet das Regie- und Autorenduo jetzt die Verfilmung von Monopoly.

Ihr habt richtig gelesen: Das kultige Brettspiele, das den ein oder anderen Familienabend bereichert und/oder ruiniert hat, kommt in die Kinos.

Was wir bisher über den Monopoly-Kinofilm wissen

Ein Starttermin steht noch nicht fest. Ebenso wenig gibt es Infos zum Cast und wer den Monopoly-Film inszeniert. John Francis Daley und Jonathan Goldstein schreiben das Drehbuch, aber es bleibt abzuwarten, ob die beiden ebenfalls die Regie übernehmen.

Für die Produktion der Monopoly-Verfilmung ist LuckyChap verantwortlich. Dabei handelt es sich um die Firma von Margot Robbie, die bereits an Filmen wie I, Tonya, Birds of Prey, Barbie, Saltburn oder My Old Ass beteiligt war.

Erin Westerman - ihres Zeichens Co-Präsidentin der Lionsgate Motion Picture Group - hat sich jetzt wie folgt zum Monopoly-Film geäußert (via ScreenRant):

Wir sind davon überzeugt, dass LuckyChap ein Leuchtturm für die besten Talente der Stadt sein würde. Wir von Lionsgate und Hasbro sind begeistert, dass sich Goldstein und Daley dazu entschlossen haben, sich an dem Spaß zu beteiligen. Wir bewundern seit Langem ihre Arbeit - sie erzählen mutige, originelle und intelligente Geschichten für alle unsere Zielgruppen. Die beiden sind die perfekten Architekten für dieses Franchise.

1:48 Dungeons & Dragons: Der offizielle Trailer zeigt, wie man eine Totenbeschwörung gründlich versaut

Autoplay

Wie steht es aktuell um Dungeons & Dragons 2?

Ob Dungeons & Dragons jemals fortgesetzt wird, bleibt übrigens weiterhin offen. Der Fantasy-Film von 2023 begeisterte Fans und Kritiker gleichermaßen, legte an den Kinokassen allerdings eine Bruchlandung hin.

Aktuell steht Ehre unter Dieben bei Rotten Tomatoes auf 91 beziehungsweise 92 Prozent, während der Film in den Kinos 205 Millionen US-Dollar einspielen konnte. Bei einem Budget von 150 Millionen US-Dollar ein enttäuschendes Ergebnis. Denn um keinen Verlust zu machen, hätte es mindestens 300 Millionen gebraucht.

Die Chancen für eine direkte Fortsetzung stehen also eher schlecht. Trotzdem darf man noch hoffen. Hauptdarsteller Chris Pine hat sich bereits mehrmals für einen Dungeons & Dragons 2 ausgesprochen. Und auch Paramount-Chef Brian Robbins zeigte sich für ein Sequel kompromissbereit, solange das günstiger wird.

Bis heute wurde diesbezüglich aber nichts angekündigt. Stattdessen arbeitet wohl Netflix an einer neuen D&D-Serie, bei der Shawn Levy (Deadpool & Wolverine) statt den Regisseuren/Autoren von Ehre unter Dieben am Drücker ist.

Wer weiß: Sollte Monopoly ein Erfolg werden, könnte das vielleicht die Chancen auf einen neuen Dungeons & Dragons verbessern? Daumen drücken!