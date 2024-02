Nach 50 Jahren erobert Dungeons & Dragons eine ganz neue Bühne für sich

Barden und Musik sind ein integraler Teil von D&D. Wie passend, dass 2024 die erste offizielle Bühnenshow entsteht.

Dungeons & Dragons oder Tischrollenspiel allgemein wird schon lange nicht mehr lediglich als eine Art Brettspiel mit seltsamen Würfeln verstanden. Heutzutage ist das Verkörpern der eigenen Rolle ein genauso wichtiger Aspekt der ganzen Erfahrung wie Würfel würfeln und Drachen boxen. Pen & Paper erinnert damit oft fast schon an eine private Runde Improvisationstheater.

Jetzt macht der D&D-Publisher Wizards of the Coast einen weiteren großen Schritt in diese Richtung, denn zum 50. Jubiläum des Rollenspiels wird das erste offizielle Theaterstück in den Forgotten Realms produziert. Wobei Theaterstück vielleicht missverständlich ist. Es ist eher eine interaktive Bühnenshow, die auf den Namen The Twenty Sided Tavern hört.

Das erste Promo-Bild zeigt, wie ihr euch die neue Show in etwa vorstellen könnt.

Das ist The Twenty Sided Tavern

The Twenty Sided Tavern ist ein Projekt, das bereits unabhängig von Dungeons & Dragons ins Leben gerufen wurde und erfolgreiche Auftritte in Chicago oder Pittsburgh vorweisen kann. Jetzt wurde aber eine offizielle Zusammenarbeit mit Wizards of the Coast angekündigt, um die erste offizielle D&D-Show zu präsentieren.

Die Show wird als erfahrungsbezogene Unterhaltung bezeichnet und besteht aus fünf Schauspielern, die bis zu 30 verschiedene Charaktere verkörpern können. Welche Charaktere genau auftreten, welche Herausforderung sich ihnen bieten und wie die Story verläuft, können neben dem Dungeomaster bei der Live-Show auch die Zuschauer bestimmen. Dafür stimmen sie am Smartphone über eine App namens Gamiotics ab.

Damit soll garantiert werden, dass keine Show wie die andere ist. Jeder Zuschauer wird beim Besuch der Veranstaltung etwas anderes erleben. Gäste sollen sogar auf die Bühne geholt werden können, wo sie kleine Herausforderungen meistern müssen. Wie man sich das vorstellen kann, zeigt etwa dieses Video eines Auftritts in Chicago:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum YouTube-Inhalt

Das ganze scheint also nochmal deutlich wilder und interaktiver ablaufen, als die Live-Shows bekannter D&D-Streamer wie etwa Critical Role, die mit ihren Kampagnen ebenfalls bereits riesige Säle gefüllt haben. Hier wurde aber eben weniger körperlich auf den Bühnen agiert, die Darstellen saßen wie im Stream an ihren Plätzen und spielten das geplante Abenteuer.

Fürs Erste wird die Show nur in den USA und nur in New York am Off-Broadway stattfinden. Ab dem 29. Februar stehen die Tickets im exklusiven Vorverkauf, ab 4. März dann im öffentlichen. Am 19. April 2024 findet dann die erste Preview-Aufführung statt. Offiziell beginnt das regelmäßige Programm dann schließlich am 5. Mai 2024.