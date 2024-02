Dungeons & Dragons: Zum 50. Jubiläum kehrt der berühmteste DnD-Schurke aller Zeiten zurück

Vecna fehlt noch immer ein Auge und eine Hand, doch das hält diesen mächtigen Antagonisten lange nicht auf.

Ganze 50 Jahre hat eines der prägendsten Rollenspiele aller Zeiten inzwischen auf dem Buckel: Dungeons & Dragons wurde 1974 veröffentlicht und eroberte die Herzen zahlreicher Fantasy-Fans im Sturm. Heute gilt das Brettspiel als Urvater moderner Rollenspiele und hat damit einen großen Fußabdruck in der Spiellandschaft hinterlassen. Ein halbes Jahrhundert dominiert D&D bereits den Markt und das will der Verlag Wizards of the Coast natürlich gehörig feiern.

Dafür wurde nun ausführlich enthüllt, wie die Produktpalette im Jubiläums-Jahr 2024 genau aussieht. Darunter befindet sich unter anderem auch eine epische Kampagne, in der der größte Erzschurke der DnD-Geschichte Übles plant. Dabei handelt es sich natürlich um den untoten Lich Vecna.

2:15 Honor Among Thieves: Dieser Film-Trailer versprüht puren Dungeons & Dragons-Charme

Vecna ist wieder da!

Vecna gilt als ein ikonischer Widersacher und das schon seit etwa 48 Jahren. Denn 1976 fand er das erste Mal Erwähnung, wenn auch damals nur lediglich in Form zweier mächtiger Artefakte, für die Vecna aber bis heute bekannt ist - sein Auge und die linke Hand.

Erst 1990 wurde Vecna als echter Gegenspieler aufgebaut und trat in einem eigenen offiziellen Abenteuer in Erscheinung. Danach wurde er eher als Halbgott oder potenzieller Widersacher in Begleitbänden aufgegriffen. Jetzt bekommt Vecna abermals eine eigene Kampagne spendiert. Wohl auch, da seine Popularität als Gegenspieler in der ersten Critical-Role-Kampagne und in der 4. Season von Stranger Things in den letzten 10 Jahren enorm zugelegt hat.

Die neue Kampagne nennt sich Vecna: Eve of Ruin und soll am 21. Mai 2024 auf Englisch und im November 2024 auf Deutsch erscheinen. Passend zum Jubiläum verschlägt es die hochstufigen Helden dabei in viele verschiedene DnD-Welten, die Vecna allesamt in Gefahr bringt. Es geht also von den Vergessenen Reichen nach Planescape, Spelljammer, Eberron, Ravenloft, Dragonlance und natürlich auch in Vecnas ursprüngliche Heimat Greyhawk.

Neue Regeln, alte Abenteuer und Lego

Dieser neue Kampagnenband wird aber nicht die einzige Neuerung sein, die DnD-Fans im Jahr 2024 und zum 50. Jubiläum erwartet. Es gibt eine ganze Reihe an geplanten Neuerscheinungen:

The Making of Original Dungeons & Dragons: 1970-1977: Ein Buch, das sich mit der Entstehungsgeschichte von D&D befasst. Darin enthalten ist ein originaler Entwurf des Erfinders Gary Gygax. Erscheint am 18. Juni 2024.

Ein Buch, das sich mit der Entstehungsgeschichte von D&D befasst. Darin enthalten ist ein originaler Entwurf des Erfinders Gary Gygax. Erscheint am 18. Juni 2024. Quests from the Infinite Staircase: Ein Sammelband, der sechs D&D-Abenteuer-Klassiker neu auflegt, damit sie auch mit der 5. Edition spielbar sind. Erscheint am 16. Juli 2024.

Ein Sammelband, der sechs D&D-Abenteuer-Klassiker neu auflegt, damit sie auch mit der 5. Edition spielbar sind. Erscheint am 16. Juli 2024. Neue Regelbücher: 2024 werden außerdem die drei wichtigsten Regelbücher zu aktuellen D&D-Edition erweitert und neu aufgelegt. Dazu gehören das Spielerhandbuch, der DM Guide und das Monsterhandbuch. Was alles drin steckt, erfahrt ihr hier.

Die meisten dieser Bücher erscheinen dabei vorerst nur auf Englisch, es sind aber auch ein paar deutsche Lokalisierungen früherer Bände geplant:

Die Schlüssel des Goldenen Tresors: 13 flotte Heist-Abenteuer. Erscheint am 15. März 2024.

13 flotte Heist-Abenteuer. Erscheint am 15. März 2024. Bigby präsentiert: Ruhm der Riesen: Neue Charakteroptionen für eine Reise an der Seite des legendären Magiers Bigby. Erscheint im Juni 2024.

Neue Charakteroptionen für eine Reise an der Seite des legendären Magiers Bigby. Erscheint im Juni 2024. Die Tiefen von Phandelver - Der zersplitterte Obelisk: Ein Abenteuer in Phandalin für Charaktere der Stufen 1 bis 12.

Und final sind auch noch haufenweise kleine Goodies und Kooperationen geplant, die wichtigste davon mit Lego:

Ein neues Lego Ideas Set

Converse Schuhe

Neue Updates für D&D Beyond

Ab März soll der 50. Geburtstag von Dungeons & Dragons ganz offiziell gefeiert werden und dann das ganze Jahr über anhalten. Spannend wird in diesem Zuge auch zu sehen, ob beispielsweise Baldur's Gate 3 auf den Zug in irgendeiner Form aufspringt. Immerhin bedient es sich der D&D-Lizenz und gilt als eines der besten Rollenspiele aller Zeiten. Fans von Kerker und Drachen werden auf jeden Fall auf ihre Kosten kommen!