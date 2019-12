US-Amerikaner bewirbt sich mit fiktiver D&D-Rasse am College

Einem US-amerikanischen Reddit-Nutzer ist ein peinlicher Faux Pas unterlaufen, weil seine »Eltern einfach Nerds sind«, wie er erklärt. Wir fanden die Geschichte so amüsant, dass wir sie hier mit euch teilen möchten.

Im beliebten Subreddit TIFU, was übersetzt etwa »Heute habe ich verbockt« bedeutet, legt der Nutzer sein witziges Missverständnis dar, das ihm bei der Bewerbung um einen College-Platz unterlaufen ist. Bei der Frage nach der Ethnizität gab er unwissentlich an, zu einem Achtel von fiktiven Schlangenwesen abzustammen.

Der Stamm der Yuan-Ti

Die Person mit dem Nutzernamen Stplkinatmswn bewarb sich am College und wollte sich einen Vorteil verschaffen, indem sie ihre Abstammung von amerikanischen Ureinwohnern angab. Denn Colleges und Universitäten in den USA können versuchen, ethnische Minderheiten in den Bewerbungen besonders zu berücksichtigen (via Forbes).

Der Nutzer wusste, dass er zu einem Achtel von amerikanischen Ureinwohnern abstammt. Wie er im Reddit-Beitrag beschreibt, hatten die Eltern einen traditionellen Schrein zuhause und hätten »auch viel für Leder und Tierhäute übrig«. Der Nutzer fand das alles zwar immer ein wenig peinlich, aber die Abstammung sei sonst kein großes Thema in der Familie gewesen.

Irgendwann als Kind hatte er die Eltern mal gefragt, von welchem Stamm er komme. Die Eltern hatten »Yuan-Ti« geantwortet - und der Nutzer hatte sich das gemerkt und fortan Freunden und Bekannten davon erzählt. Die Info hielt sich bis zu seiner College-Bewerbung. Hier musste er in den Anschreiben ins Detail gehen und erklärte, er stamme von den Yuan-Ti ab.

Die Schlange und das Studium

Die Bewerbungen waren also abgeschickt. Und erst danach erzählte er seinen Eltern davon, die ihm dann offenbarten, dass es sich bei den Yuan-Ti um eine fiktive Rasse aus dem Pen&Paper-Rollenspiel Dungeons & Dragons handelt. Konkret sind die Yuan-Ti aufrecht gehende Schlangenwesen. Ups! Die Eltern seien »einfach Nerds«, wie der Nutzer schließlich realisieren musste.

Hier seht ihr die Yuan-Ti-Interpretation eines Fans auf Imgur:

Zu diesem Zeitpunkt war der Schaden bereits angerichtet. Der angehende Student mühte sich in der Folge ab, den Colleges zu erklären, dass es sich um ein großes Missverständnis gehandelt hatte. Wie die Geschichte ausgeht und ob das vermeintliche Schlangenwesen trotz des Missgeschicks einen College-Platz ergattern kann, ist noch nicht geklärt. Stplkinatmswn verspricht aber, Updates zu der Geschichte zu posten.

Wenn euch Dungeons & Dragons interessiert, findet ihr hier den ersten Trailer zum Remake des Hack&Slay-Spiels Dark Alliance:

