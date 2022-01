Ein Spiel, das 500 Stunden dauert: Diese Ansage schreckt mittlerweile viele Spieler eher ab als sie anzulocken - die meisten haben einfach viel zu wenig Zeit für so einen Brocken. Daher ist die laute und negative Reaktion auf einen entsprechenden Tweet zu Dying Light 2 auch nicht wirklich überraschend. Allerdings bemühen sich die Entwickler direkt um Schadensbegrenzung.

Bei Twitter heißt es, Spieler werden »mindestens 500 Stunden brauchen, um Dying Light 2 komplett durchzuspielen, fast so lange wie es dauert, von Warschau nach Madrid zu laufen!«.

Fans machen sich Sorgen um Grind und wenig Abwechslung

Statt Vorfreude klingt in den Kommentaren vor allem Resignation durch. Viele glauben nicht, dass ein Spiel hunderte Stunden lang spannenden Content liefern kann, sondern seine Spielzeit durch Grind und lange Laufwege künstlich strecken muss. Casual Gamers IE schreibt etwa:

8 Stunden Kampagne bestätigt. Jede einzelne Socke in der Stadt aufheben - 500 Stunden.

Darauf haben die Entwickler bereits reagiert und geben an, dass die Story-Kampagne mitsamt Nebenmissionen etwa 70 bis 80 Stunden in Anspruch nehmen soll. Ein weiterer Tweet stellt klar, dass die 500 Stunden nur dann gelten, wenn ihr wirklich jeden letzten Winkel der Open World erkunden und alle Achievements freischalten wollt. Außerdem bietet Dying Light 2 mehrere unterschiedliche Enden, auch das wird zu »vollständig durchspielen« gezählt.

Selbst 80 Stunden sind für viele Kommentierende eine eher bedrückende Aussicht, aber es gibt auch Gegenstimmen, die sich auf eine riesige Open World und viele Quests freuen. Twitter-User Slomo schreibt zum Beispiel:

Jetzt will ich es noch dringender spielen als vorher, ich fand das erste Spiel viel zu kurz. Ich kann es kaum erwarten, diese lange, düstere Story zu erleben, die sie für uns vorbereitet haben. Seht es mal so: Wir bekommen auch mehr von Jonahs unglaublichem Voice Acting« (Anmerkung der Redaktion: Jonah Scott spricht den Protagonisten Aiden Caldwell)

Falls ihr euch noch nicht sicher seid, ob Dying Light 2 das richtige Spiel für euch ist, dann lest euch am besten mal durch unsere große Übersicht. Darin erfahrt ihr, was genau euch in der Open World erwartet, wie die Kämpfe funktionieren und vieles mehr:

In Deutschland erscheint Dying Light 2 übrigens in geschnittener Form. Wir erklären euch, welche Unterschiede das macht.