Dying Light 2: "Meet the people of the Bazar" - So löst ihr die Quest

Ihr habt es geschafft! Die Außenbezirke von Villedor liegen hinter euch, ihr habt euch durch den Untergrund von Dying Light 2 und Dutzende Zombiehorden gekämpft und weilt nun endlich unter den Überlebenden des Bazars. Hakon hat euch unter seine Fittiche genommen, ihr wollt mit der Hauptquest fortfahren, doch euer Missionsjournal zeigt bloß eine kryptische Nachricht:

Meet the people of the Bazaar , zu Deutsch: Triff die Bewohner des Bazars.

Doch selbst wenn ihr mit allen Leuten gequatscht habt, geht es in der Story nicht weiter? Kein Problem, wir helfen.

The Only Way Out: So geht's in der Quest weiter

The Only Way Out ist die Hauptquest im Startgebiet von Dying Light 2 und soll euch in die einzelnen Bereiche der Spielwelt einführen, beispielsweise zum Basar der Überlebenden, der ein wichtiger Ankerpunkt für alle möglichen Betätigungen ist. Was euch das Spiel allerdings nicht verrät: Die Quest ist auch eine Aufforderung, euch um Nebenquests zu kümmern.

Techland geht davon aus, dass ihr euch in jedem Fall von den Fragezeichen auf dem Kompass verführen lasst und Nebenaufträge annehmt. Erst wenn die erledigt sind, geht es in der Hauptquest weiter. Kümmert euch beispielsweise um die Quest zur Wasserknappheit, erledigt ein bisschen Krams in der Open World, erspäht vielleicht ein, zwei weitere Aufträge. Auch der gescheiterte Erfinder-Lehrling direkt im Bazar hat eine leichte erste Aufgabe.

Nach einer Weile sollte sich Hakon per Funkgerät bei euch melden und die Story geht weiter. Also nochmal zum Mitschreiben:

Quatscht erstmal mit allen Leuten im Bazar. Per Q-Taste könnt ihr alle Dialog-NPCs optisch hervorheben, klickt euch durch die Gespräche.

Schaut im Anschluss nach Fragezeichen auf dem Kompass und aktiviert die ersten verfügbaren Nebenquests.

Erledigt ihr einige davon, ruft euch Hakon an und die Story geht weiter.

Klar soweit? Super, denn wir haben noch diverse andere Einsteigertipps zu Dying Light 2 für euch vorbereitet:

Falls euch die deutsche Sprachausgabe nicht taugt, helfen wir euch auch gerne dabei, die Sprache auf Steam und Epic umzustellen. Und schreibt uns natürlich gerne, was ihr bisher vom Spiel haltet? Nimmt euch die Open World gefangen? Oder geht euch beim Laufen bereits die Puste aus?