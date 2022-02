Dying Light 2: So ändert ihr die Sprache in Steam und Epic

Man könnte ja meinen, in der Zombie-Apokalypse seien die Leute mit anderen Dingen beschäftigt, als zu reden. Also zum Beispiel mit der Rettung ihrer Haut, mit Kloppen, Laufen und Nahrungssuche. Aber in Dying Light 2 wird überraschend viel geredet. Dass das Spiel gerade in Sachen Story so viel auffährt, entpuppt sich im GameStar-Test zu Dying Light 2 sogar als größte Überraschung des Spiels. Und als sehr, sehr positive.

Aber die deutsche Sprachausgabe ist tatsächlich ein Zankapfel, auch hier in der Redaktion. Unser Tester Vali empfand besonders die deutsche Stimme der Hauptfigur Aiden als deplatziert - und zum Glück gibt es eine ziemlich coole Alternative: Ihr könnt via Steam und Epic die Sprache wechseln und die englische Originalvertonung aktivieren. Allerdings leider nicht mit deutschen Untertiteln beziehungsweise Bildschirmtexten.

Dying Light 2: Wie ändere ich die Sprache auf Steam?

Leider könnt ihr im Spiel selbst keine Änderungen an der Sprache vornehmen. Die Untertitel lassen sich zwar in Größe und Farbe variieren, aber eben nicht grundlegend ändern. Um die Sprache von Deutsch auf Englisch oder umgekehrt zu wechseln, müsst ihr in Steam selbst Anpassungen vornehmen. Dazu klickt ihr per Rechtsklick auf den Eintrag zu Dying Light in eurer Steam-Bibliothek und wählt Eigenschaften :

Im nächsten Menü wechselt ihr auf den Reiter Sprache und - jetzt kommt die Überraschung - wählt dort die Sprache, auf die ihr Bock habt. Danach kann es sein, dass nochmal Spieldateien runtergeladen werden müssen, aber sobald das passiert ist, läuft Dying Light 2 auf Englisch.

Dying Light 2: Wie ändere ich die Sprache im Epic Store?

Im Epic Games Store ist das Ändern der Sprache deutlich komplizierter. Und wir konnten auch noch nicht überprüfen, ob die möglichen Pfade bei Dying Light 2 wirklich funktionieren. Ganz grundsätzlich gibt es zwei Optionen:

Ihr könnt die Sprache des Epic Store insgesamt auf Englisch stellen. Ihr fügt bestimmte Ausführungsparameter an die .exe von Dying Light 2.

Zu Pfad 1: Klickt dazu im Epic Launcher oben rechts auf euer Benutzerprofil und dann auf Einstellungen:

Im Anschluss wechselt ihr direkt oben per Schaltfläche eure Sprache:

Die Chancen stehen leider gut, dass das alleine euer Problem nicht lösen wird, denn eventuell wird bloß die Sprache des Launchers geändert, nicht aber die von Dying Light 2. Eine Alternative wäre die folgende ...

Zu Pfad 2: Ihr geht ebenfalls ins Einstellungsmenü eures Epic Launchers und scrollt dort ganz nach unten. Irgendwann müsste ein Eintrag zu Dying Light 2 auftauchen. Den klappt ihr aus und setzt ein Häkchen bei Weitere Kommandozeilenparameter . Erledigt? Cool.

Nun öffnet sich eine Kommandozeile, in der ihr mal einen der folgenden Parameter ausprobieren könnt:

-culture=en

-language=en

Einfach reinkopieren in die Kommandozeile, schließen und das Spiel starten. Leider haben wir keine Garantie, dass dieser Weg funktioniert, weil die Spracheinstellungen im Epic Launcher einfach deutlich unregelmäßiger funktionieren als bei Steam. Wir werden uns die Sache nach Release aber nochmal anschauen.