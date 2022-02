Die Entwickler von Techland wollen Dying Light 2 mindestens fünf Jahre mit neuen Inhalten versorgen, jetzt macht ein erster Gratis-DLC den Anfang. Ab heute, dem 14. Februar 2022, könnt ihr Protagonist Aiden in ein kostenloses Peacekeeper-Outfit packen. Allerdings wird das Authority Pack nicht auf einmal, sondern in drei Teilen veröffentlicht. Wir liefern euch alle Infos.

Season Pass und DLCs: Falls ihr euch dafür interessiert, was bisher zu Techlands ambitionierten Addon-Plänen bekannt ist, können wir euch natürlich ebenfalls weiterhelfen. Im folgenden Artikel findet ihr alles Wissenswerte zu der Roadmap, die Dying Light 2 bis 2027 befeuern soll:

56 1 Dying Light 2 Roadmap bis 2027: Diese Updates und DLCs erwarten euch

Was ihr zum ersten DLC wissen solltet

Was steckt im kostenlosen Authority Pack?

Neue Waffe und neues Outfit: Der erste Gratis-DLC für Dying Light 2 beschert euch ein kostenloses Outfit, welches der Fraktion der Peacekeeper nachempfunden ist. Außerdem gibt es eine Zweihandwaffe, welche sich das Gewicht eines Motorblocks zunutze macht. Über welche Werte beziehungsweise Eigenschaften Waffe und Klamotten verfügen, ist aktuell nicht bekannt.

Wann erscheint der Gratis-DLC?

Das kostenlose Authority Pack für Dying Light 2 wird in drei Teilen veröffentlicht, ihr erhaltet also nicht alle Klamotten sowie die Peacekeeper-Waffe auf einmal. Bisher kennen wir nur einen einzigen Termin für die neuen Inhalte, wir aktualisieren natürlich diesen Artikel, sobald wir mehr wissen:

Bruststück, Jogginghose, Turnschuhe: 14. Februar 2022

14. Februar 2022 Kopfbedeckung, Armschienen, Handschuhe: noch nicht bekannt

noch nicht bekannt Waffe: noch nicht bekannt

Um wieviel Uhr jeweils die drei verschiedenen Teile des Authority Pack veröffentlicht werden, ist aktuell ebenfalls noch nicht bekannt.

So geht euch die Gratis-Waffe nicht kaputt: Solltet ihr euch darum Sorgen machen, dass ihr früher oder später die Peacekeeper-Waffe kaputt macht, haben wir einen heißen Tipp für euch. Mit dem sogenannten Korek Charm könnt ihr eure Schwerter und Prügel unendlich oft reparieren. In diesem Guide verraten wir euch, wie ihr den Aufsatz freischaltet:

7 2 Dying Light 2 Guide: So repariert ihr Waffen unendlich oft

Wie sichere ich mir den Gratis-DLC?

Schaut in die Stores: Den ersten Gratis-DLC zu Dying Light 2 sollen wir uns in den entsprechenden Stores sichern können. Also beispielsweise bei Steam, Epic Games, Playstation oder Xbox. Ob die Inhalte des Gratis-DLCs einfach in eurem Inventar landen, ihr dafür besondere Herausforderungen bestehen oder ihr einen speziellen Händler aufsuchen müsst, wissen wir allerdings nicht.

Wir gehen aber nicht davon aus, dass der Zugriff auf die kostenlosen Inhalte an bestimmte Entscheidungen des Spiels gekoppelt sind. Da die Outfits von Dying Light 2 kosmetischer Natur sind und sich lediglich auf bestimmte Statuswerte auswirken, dürftet ihr die Peacekeeper-Klamotten auch bekommen, wenn ihr die Überlebenden unterstützt. Wie sich eure Entscheidungen in Dying Light 2 auswirken, könnt ihr in unserem ausführlichen Plus-Guide nachlesen.

Techland hat übrigens einen kurzen Teaser-Trailer zum Authority Pack für Dying Light 2 veröffentlicht, den ihr euch hier angucken könnt:

Was ihr sonst über Dying Light 2 wissen solltet

Dying Light 2 ist seit dem 4. Februar 2022 verfügbar. Was wir von dem Open World-Spiel mit Zombies halten, könnt ihr in unserem ausführlichen GameStar-Test nachlesen. Außerdem haben wir einen kleinen Blick in die Zukunft gewagt und für euch gesammelt, was für 7 Dinge wir uns von zukünftigen Updates und DLCs wünschen würden.