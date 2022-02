Wir geben es ohne Umschweife zu: Dieses Mal haben wir euch mit dem Teaserbild eiskalt und ohne mit der Wimper zu zucken falsche Hoffnung gemacht. Denn wenn ihr dachtet, dass sich an dem in Dying Light 2 gefundenen Fahrrad tatsächlich ein hübscher Korb voller Blümchen befindet, müssen wir euch enttäuschen.

Aber kein Grund, uns deshalb nachts auf den Straßen von Villedor den Zombies zu überlassen. Denn der Rest des in Aussicht gestellten Inhalts ist die Wahrheit, und nichts als die Wahrheit. Die Entwickler von Dying Light 2 haben in der Tat ein Fahrrad im Spielcode versteckt, das nun von Moddern aus der Garage geholt wurde. Wir erklären euch, wie ihr in wenigen Minuten ebenfalls in die Pedale treten könnt.

So beschafft ihr euch das coole Fahrrad

Um an das Zweirad zu gelangen, ist nicht einmal viel Arbeit vonnöten. Ihr benötigt die Mod Developer Menu , die das originale Entwickler-Menü mit zahlreichen Optionen wieder zurück ins Spiel bringt. Aber der Reihe nach, hier eine Schritt-für-Schritt-Anleitung:

Ladet euch die Mod von Nexusmods herunter Entpackt das Archiv. Die darin enthaltene data2.pak kopiert ihr nun an einen bestimmten Ort in eurem Installationsverzeichnis, genauer gesagt:

C:\Programme (x86)\Steam\steamapps\common\Dying Light 2\ph\source (Steam)

C:\Programme (x86)\Epic Games\Dying Light 2\ph\source (Epic) Dann könnt ihr das Spiel auch schon starten. Im Spielmenü findet ihr nun den Reiter Hinweise , der euch ins Entwickler-Menü bringt. Klickt auf die Kategorie Items und gebt dann in die Suchleiste bicycle ein. Ein Klick auf die Bezeichnung lässt das Item spawnen. Ihr werdet sofort auf das Fahrrad gesetzt, nicht wundern. Wenn ihr absteigen möchtet, müsst ihr einfach die Sprungstaste drücken. Aufsitzen könnt ihr dann wie gehabt mit der F-Taste.

Dass die Welt von Dying Light 2 auch ohne Fahrrad eine Reise wert ist, zeigt euch unser mit Impressionen aus der Spielwelt prallgefülltes Test-Video:

Was taugt das Fahrrad?

Das neue Vehikel ist voll funktionsfähig und bringt euch somit in Windeseile an den gewünschten Ort in der Stadt. Dabei gibt es jedoch ein paar Stolpersteine, die eure Tour rasch wieder beenden könnten.

Zum einen ist die Geschwindigkeit des Fahrrads derart hoch, dass ihr in den oftmals verwinkelten und mit allerlei Trümmern (und Zombies) vollgestopften Straßen ständig auf Konfrontationskurs seid. Zum anderen ist die Kameraperspektive, genauer gesagt das FOV (Field-of-View) von Aiden nicht auf diese Form der Mobilität ausgelegt. Empfindliche Mägen sollten also eher einen Bogen um diese Mod machen.

Wenn es aber wirklich mal schnell gehen muss oder ihr ausprobieren möchtet, was sich so alles mit dem Fahrrad in der Open World anstellen lässt, könnt ihr damit ein paar äußerst unterhaltsame Stunden verbringen.

Unterhaltsame Stunden hin oder her, dass Dying Light 2 noch so viel besser hätte werden können, ist ein offenes Geheimnis. Und auch, dass die Entwicklung holprig war und viele Features gestrichen werden mussten, ist bekannt. Das Resultat ist ein bei weitem nicht ausgeschöpftes Potenzial. Mehr dazu erfahrt ihr in unserer neuen Podcast-Folge.

Habt ihr die Mod bereits ausprobiert? Wie bewertet ihr das Handling und die gewöhnungsbedürftige Kameraansicht? Hättet ihr euch gewünscht, dass die Entwickler das Fahrrad offiziell im Spiel gelassen hätten? Lasst es uns gerne in den Kommentaren wissen!