Auch wenn die Entwickler stets betonten, dass Dying Light 2 kein Ego-Shooter sei, fügen sie auf Wunsch der Fans nun nachträglich Schusswaffen ein.

Die Zombie-Action Dying Light 2: Stay Human hat zum Release vor zwei Jahren einiges anders gemacht als beim Vorgänger. Viele Fans waren mit der Neuausrichtung unglücklich und wünschten sich Elemente des Erstlings wieder, allen voran: Schusswaffen.

Bisher wird nämlich nur im Nahkampf auf die Untoten eingedroschen, Pistolen und Co. sind aufgrund der Geschichte nicht verfügbar. Mit dem großen Reloaded-Update soll sich das aber ändern, wie die Entwickler nun bekanntgeben.

»Herausforderung angenommen!«

Eigentlich ist die Story von Dying Light 2: Stay Human so geschrieben, dass es zwei Jahrzehnte nach dem Vorgänger massiv an mechanischen Dingen fehlt - so eben auch Schusswaffen. Das soll sich durch das anstehende Reloaded-Update ändern.

Entwicklerstudio Techland überrascht mit einem exklusivem GameRant-Trailer in dem das sogenannte Reloaded-Update angekündigt wird. Auf Wunsch der Fans werden unter anderem Schusswaffen ins Spiel hinzugefügt, was bereits ein beliebtes Feature im ersten Dying Light war.

Lead Designer Tymon Smektala erklärt in dem Video, dass vor allem der Weltenbau eine ziemliche Herausforderung war. Ursprünglich wurde das Universum von Dying Light 2 frei von mechanischen Waffen kreiert. Smektala meinte aber weiter:

Als Antwort auf eure zahlreichen Anfragen, die betonen, wie wichtig das für euch ist, was könnten wir anderes sagen als: Herausforderung angenommen!

Solltet ihr den Nachfolger von Dying Light noch nicht selbst angespielt haben, schaut hier in unseren Test rein, ob das Spiel etwas für euch ist:

10:24 Dying Light 2-Testvideo - Viel Licht, viel Scha..., Moment mal! - Viel Licht, viel Scha..., Moment mal!

Reloaded erscheint als eigenständige Edition

Techland verspricht mit dem bisher größten Update sowohl den Solo- als auch Koop-Spielern eine Menge an neuen Inhalten und soll sich zu bisherigen Updates stark unterscheiden, die den Fokus hauptsächlich auf Optimierung der Mechaniken legten. Die Änderungen sollen so weitreichend sein, dass es auch als eigene Edition neu auf den Markt erscheint.

Was genau in der Reloaded Version stecken wird, verrät wohl erst der Release am 22. Februar. Smektala deutet aber an, das Entwicklerstudio habe sich erlaubt, ein paar »verrückte Ideen« einzubauen, um ein reiferes und ausdrucksstärkeres Spielerlebnis zu schaffen:

Ihr könnt kleinere und größere Features erwarten. Einige davon betreffen die visuellen Ebenen des Spiels wie die Vegetation, den Himmel und auch verbesserte Gesichter von Zombies.

Für Dying Light 2: Stay Human - Reloaded Edition hat Techland die anderen geplanten Features Tower Raids und Nightmare Mode erstmal zurückgestellt, werden aber nach dem Release der überarbeiteten Version wieder priorisiert. Einen genauen Preis für die neue Edition gibt es zwar noch nicht, für Besitzer des Spiels wird das Update aber kostenlos zur Verfügung gestellt.

Seid ihr seit Release von Dying Light 2: Stay Human bereits fleißig am Zombies bekämpfen oder steigt ihr erst noch ein? Falls ihr seit Anfang an dabei seid: Hat sich das Gameplay für euch durch die ganzen Updates der letzten zwei Jahre verbessert, vor allem weil es sich hauptsächlich um Verbesserungsvorschläge von Spielern handelte? Wie schätzt ihr das kommende Update ein? Was würdet ihr euch sonst noch für Dying Light 2 wünschen? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!