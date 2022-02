Seit heute ist Dying Light 2 offiziell erhältlich und so manch ein Spieler könnte verwirrt sein, wenn er den ersten menschlichen Gegner zur Strecke bringt. Nanu, ist das etwa ein abgetrennter Kopf, der da quer durchs Bild fliegt? Das dürfte doch gar nicht möglich sein, weil die deutsche Fassung der Open-World-Actiongaudi geschnitten ist?

Wie sich nun auch auf Rückfrage bei Entwickler Techland herausgestellt hat, sind von Dying Light 2 auf dem PC die digitalen Versionen auch in Deutschland ungeschnitten. Wieso, weshalb, warum? Das dröseln wir nun für euch auf.

Wenn ihr euch weniger für den Gewaltgrad interessiert, sondern wissen wollt, ob Dying Light 2 in Sachen Gameplay, Story und Umfang alles richtig macht, bekommt ihr alle Antworten in unserem Test:

Fehlende Indizierung macht den Unterschied

Beginnen wir zunächst mit der offiziellen Bestätigung, dass es sich bei der ungeschnittenen Steam-Fassung am Ende nicht doch bloß um einen technischen und damit nur vorübergehenden Fehler handelt. Hier die von uns übersetzte Antwort von Techland:

Ja, wir hatten das bereits bestätigt und daran hat sich nichts geändert - die digitalen Versionen auf dem PC sind ungeschnitten, weil es in Deutschland kein offizielles Verbot gibt. Auf den Konsolen gibt es geschnittene Fassungen.

Ein Blick auf die Build-ID der deutschen Steam-Fassung zeigt, dass sie identisch mit der ID der internationalen Ausgabe ist. In der Steam-Datenbank gibt es jedoch auch Hinweise auf weitere Versionen des Spiels, womöglich existiert also nach wie vor eine gewaltreduzierte Variante.

Und was ist mit Epic? Auch hier solltet ihr davon ausgehen, dass Dying Light 2 in einer ungeschnittenen Fassung vorliegt. Grundsätzlich gilt derzeit: Habt ihr eine digitale Kopie des Spiels erworben, ist das Spiel auch in Deutschland ungeschnitten - zumindest auf dem PC.

Übrigens: Falls ihr eine deutsche Version besitzt, aber dennoch lieber die englische Sprachausgabe genießen möchtet, haben wir einen hilfreichen Trick für euch parat:

Was heißt das für die Zukunft?

Wer also unbedingt eine deutsche Uncut-Fassung auf dem PC haben möchte, hat Stand 4. Februar 2022 also drei Möglichkeiten: Die Steam-Ausgabe, ein digitaler Kauf im Techland-Store und ein Import aus der Schweiz oder Österreich.

Aber bleibt die Uncut auch Uncut? Diese Frage können wir euch derzeit nicht mit Gewissheit beantworten. Da sich Techland trotz der fehlenden Altersfreigabe zu diesem Schritt entschieden hat, wäre es nun jederzeit möglich, dass die BzKJ (Bundeszentrale für Kinder- und Jugendmedienschutz, ehemals BPjM) ein Indizierungs-Verfahren einleitet.

In diesem Fall müsste Techland auch die digitalen Fassungen mit einer geschnittenen Ausgabe ersetzen. Solange eine behördliche Reaktion ausbleibt, solltet ihr aber nicht damit rechnen, dass die Entwickler diesen Schritt von sich aus gehen. Dennoch: Eine Garantie, dass euer Spiel uncut bleibt, gibt es nicht.

Und was macht ihr jetzt nach all diesen Infos? Am besten erst mal zur Zerstreuung unser Test-Video schauen - und danach fleißig kommentieren!

Wie schaut es bei euch aus? Habt ihr ebenfalls bereits festgestellt, dass Dying Light 2 plötzlich doch ungeschnitten ist? Schreibt uns eure Erfahrungsberichte gerne in die Kommentare, am besten mit dem Hinweis, in welchem Store ihr das Spiel gekauft habt.