2:51 Dying Light 2 zeigt zombieverseuchte Nächte im Trailer zum Good Night, Good Luck Update

Es gibt Nachschub für Fans von Dying Light 2. Anderthalb Jahre nach Release hat seiner Entwickler Techland seiner Survival-Horror-Ballerbude im Rahmen des aktuellen Sommerevents ein neues Update spendiert - und damit die Regeln für den Überlebenskampf noch einmal drastisch verschärft.

Was ist drin?

Das Update mit dem sprechenden Namen Good Night, Good Luck widmet sich den Nächten in Dying Light 2 und macht diese noch furchteinflößender. Konkret bedeutet das: Nachts wird es dunkler, die Sichtweite ist weiter eingeschränkt.

Zugleich lauern in der Dunkelheit jetzt mehr Infizierte auf euch, auf den Dächern streifen beispielsweise Schattenjäger umher. Solltet ihr also bei Nacht noch auf Erkundungstour gehen, ist Vorsicht gefragt. Nach Sonnenuntergang ist kein Ort mehr sicher. Na dann gute Nacht… und viel Glück.

Viele freundliche Zombies wollen euch nachts um eure Hirnmasse erleichtern.

Über Stock und Stein

Bei so vielen sabbernden Zombie-Gegnern ist Flucht manchmal die beste Alternative. Entsprechend bringt das Update neben gruseligen Nächten auch weitreichende Verbesserungen des Parkour-Systems; ein Feature, das sich viele Spieler gewünscht hatten.

Mit der Überarbeitung bekommt ihr mehr Kontrolle, während ihr in der Luft seid, neue und weichere Animationen sowie einen neuen physischen Parkour-Modus, der sich speziell an erfahrenere Spieler richtet. Der altbekannte assistierte Parkour-Modus blieb daneben weiterhin bestehen.

Zusätzlich zum Update läuft in Dying Light 2 aktuell das Sommerevent Bloody Nights, während dem ihr ein neues Outfit und eine einzigartige Armbrust abstauben könnt. Das Event dauert noch bis zum 13. Juli.

Das Update Good Night, Good Luck steht seit dem 19. Juni 2023 auf allen Plattformen für euch zum Download bereit. Als Nächstes ist für den Juli eine Kollaboration mit der beliebten Zombie-Serie The Walking Dead geplant.

Was haltet ihr vom neuen Update für Dying Light 2? Freut ihr euch über die gruseligeren Nächte oder haben euch schon in der Release-Version bei Nacht die Knie geschlottert? Findet ihr die Änderungen am Parkour-System sinnvoll? Schreibt es uns gerne in die Kommentare.