Erst letzte Woche gab es mit dem Authority-Pack das erste Gratis-DLC für Dying Light 2. Nicht mal eine Woche später bescheren uns die Entwickler gleich den nächsten kostenlosen Zusatzinhalt. Wie auch schon beim ersten DLC wird auch das Ronin-Pack in drei Teilen veröffentlicht. Wie und wann ihr die Goodies beanspruchen könnt, zeigen wir euch in diesem Artikel.

Wollt ihr hingegen nicht nur cool aussehen, sondern auch eine Menge Schaden anrichten, solltet ihr euch unseren Guide zum Farmen der Zombie-Trophäen anschauen:

0 1 Dying Light 2 Wie ihr Zombie-Trophäen farmt

Was ihr zum ersten DLC wissen solltet

Was steckt im kostenlosen Ronin Pack?

Neue Waffe und neues Outfit: Im zweiten Gratis-DLC von Dying Light 2 verschlägt es uns in asiatische Gefilde. Ab dem 21. Februar dürft ihr euch die Gewänder eines (sehr modernen) Samurai überstreifen. Aber was wäre ein Samurai ohne das Schwert? Die Zweihandwaffe gibt es als Krönung obendrauf!

Techland hat einen kurzen Teaser-Trailer zum Ronin Pack für Dying Light 2 veröffentlicht, den ihr euch hier angucken könnt:

Wann erscheint der Gratis-DLC?

Wie schon beim ersten Gratis-DLC wird auch das Ronin Pack in drei Teilen veröffentlicht, ihr erhaltet also nicht alle Klamotten sowie das Samurai-Schwert auf einmal. Ab den folgenden Terminen könnt ihr euch die Ingame-Items auf der offiziellen Techland-Website abholen.

Bruststück, Jogginghose, Turnschuhe: 21. Februar 2022 - bereits erhältlich

21. Februar 2022 - bereits erhältlich Kopfbedeckung, Armschienen, Handschuhe: 23. Februar 2022

23. Februar 2022 Waffe: 25. Februar 2022

So geht euch die Gratis-Waffe nicht kaputt: Leider haben die Waffen in Dying Light 2 die lästige Angewohnheit, mit der Zeit kaputt zu gehen. Das wäre bei den besonderen Waffen aus den DLC-Inhalten natürlich schade. Abhilfe schafft der sogenannte Korek Charm , mit dem ihr alle eure Waffen unendlich oft reparieren könnt. In diesem Guide verraten wir euch, was ihr machen müsst, um den Anhänger freizuschalten:

8 3 Dying Light 2 Korek Charm finden

Wie sichere ich mir den Gratis-DLC?

So holt ihr euch den Loot:

Habt ihr Dying Light 2 über Steam erworben, könnt ihr gemütlich über die Shopseite alle bisherigen DLCs herunterladen. Auf allen anderen Plattformen müsst ihr einen kleinen Umweg nehmen:

Öffnet die offizielle Techland-Website

Begebt euch zu dem Reiter Events

Sucht nach dem Ronin Pack und klickt auf More

Am Ende der Unterseite könnt ihr die Plattform auswählen, auf der ihr spielt.

Nun müsst ihr euch mit dem jeweiligen Konto anmelden: Playstation, Xbox, Steam oder Epic

Habt ihr eure Items gesichert, könnt ihr endlich das Spiel öffnen

Sofern alles geklappt hat, werdet ihr im Hauptmenü darüber informiert, dass die Inhalte sich nun in Aidens Versteck befinden.

Sobald ihr im Spiel seid, müsst ihr euch nur noch zu Aidens Versteck begeben, das mit einem grünen Rucksack gekennzeichnet ist.

Nun solltet ihr eure neuen Items in dem Versteck sehen und könnt sie von jetzt an eurem Inventar hinzufügen.

Wichtiger Hinweis: Ihr könnt euch nicht alle Items auf einmal sichern, sondern müsst an jedem der drei Tage euch auf der Techland-Website einloggen und die jeweils neuen Items beanspruchen.

Was ihr sonst über Dying Light 2 wissen solltet

Seit dem 4. Februar 2022 schnetzeln wir uns jetzt schon durch die Straßen Villedors. In den wenigen ruhigen Phasen haben wir uns in unser Nightrunner-Versteck verzogen und einen ausführlichen GameStar-Test für euch geschrieben, damit ihr erfahren könnt, was wir von Techlands neuem Titel halten. Außerdem geben wir euch in unserem großen Entscheidungs-Guide eine Übersicht aller wichtigen Entscheidungen und Konsequenzen.

Was haltet ihr von den Gratis-DLCs? Gefallen euch die Outfits oder würdet ihr euch lieber andere Designs und Inhalte wünschen? Schreibt es uns in die Kommentare!