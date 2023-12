Sci-Fi-Fabrikbauspiel Dyson Sphere Program bringt riesiges Update, Steam-Zahlen schießen hoch

Alle Kanonen feuerbereit! In Dyson Sphere Program zieht eine dunkle Bedrohung auf.

Die Lösung der Energieprobleme von heute, die uns im 21. Jahrhundert dominant begleiten, ist in Dyson Sphere Program in greifbarer Nähe: Der Name ist im Science-Fiction-Aufbauspiel nämlich Programm. Ihr baut in Factorio-Manier ganz Sonnensysteme zu Energielieferanten um.

Ein neues Update lässt derweil den top-bewerteten Titel nicht nur an Content wachsen, sondern lockt vor allem eine Menge Spieler an. Wir nehmen euch mit auf eine Reise zwischen die Sterne. Und die lohnt sich, wie wir euch schon vor einiger Zeit in unserem Early-Access-Test dargelegt haben.

Der Dunkle Nebel zieht auf

1:24 Dyson Sphere Program: Das neue Update bringt eine düstere Gefahr ins galaxieweite Aufbauspiel

Das nach dem neuen Feind benannte Update Rise of the Dark Fog sorgt momentan für einen rasanten Anstieg der Spielerzahlen auf Steam, wie ein Blick auf Steamdb verrät. Bewegte sich die Größe der Spielerschaft zuvor bei etwa 5000, starten derzeit mehr als 24.000 Nutzer den Titel auf Steam.

Allerdings sacken die Werte bereits beim Blick über alle Tage hinweg schon wieder etwas ab - es bleibt abzuwarten, auf welchem Plateau sie ankommen.

Der Patch ist live und die Spieler danken es. Seit dem 15. Dezember erlebt Dyson Sphere Program, eine neue Welle der Beliebtheit. Quelle: steamdb

Ein neuer Allzeit-Rekord sind die aktuellen Tageshöhepunkte indes auch nicht. Kurz nach Release hatte der Titel bereits deutlich mehr Spieler.

Top auf Steam: Als empfehlenswert empfinden den Titel dabei fast alle, die ihn auf Steam bewerten. Sage und schreibe 97 Prozent von fast 68.000 geben einen Daumen hoch, Votum: Äußerst positiv .

Tipp: Wer Abonnent des Game Pass ist, kann Dyson Sphere Program übrigens ohne weitere Kosten per Xbox-App ausprobieren. Denn der Titel ist Teil des Angebotes von Microsoft. Weitere spannende Science-Fiction-Empfehlungen hat Elena für euch in diesem Artikel zusammengesucht.

Was steckt alles in Rise of the Dark Fog

Abseits diverser Optimierungen an der Performance sowie dem Beheben von einer großen Zahl an Fehlern stehen neue, konstruierbare Objekte und dabei vor allem Waffen im Zentrum des Updates. Diese dienen im neuen wahlweise nutzbaren Combat Mode dazu, sich dem titelgebenden Dunklen Nebel zu erwehren.

Die komplette Liste der Änderungen wie Ergänzungen findet ihr auf der zweiten Seite dieses Artikels.

Was haltet ihr von Dyson Sphere Program sowie von dem neuen Update? Hat letzteres ersteres nochmal aufgewertet oder empfindet ihr die Änderungen als für euch weniger wichtig? Und was wünscht ihr euch noch für den Aufbauspaß um und unter den Sternen? Schreibt uns eure Gedanken, Ideen und Meinungen gerne in die Kommentare unter den Artikel!